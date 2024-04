Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im April 2024

Im April starten bei Amazon Prime Video mehr als 50 neue Filme und Serien. Mit dabei sind Eigenproduktionen wie Fallout und Highlights à la Homeland, Ice Age, Batman, Matrix, Scrubs und Co. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

Endzeit-Stimmung, viel(e) Blockbuster und Romantik

Amazon Prime Video: Neue Serien im April

Revenge - Staffel 1-4 ab 1. April

Homeland - Staffel 1-8 ab 1. April

Fallout - Staffel 1 ab 11. April

Pretty Little Liars - Staffel 1 - 7 ab 15. April

Scrubs - Staffel 1 -9 ab 15. April

Going Home With Tyler Cameron - Staffel 1 ab 18. April

Them: The Scare - Staffel 2 ab 25. April

Dark Hearts - Staffel 1 ab 30. April

Amazon Prime Video: Neue Filme im April

Three Thousand Years Of Longing ab 1. April

Ticket ins Paradies ab 1. April

New York Confidential ab 2. April

Dangerous ab 3. April

Get Out ab 3. April

Hunter Hunter ab 3. April

Run Hide Fight ab 3. April

I Feel Pretty ab 3. April

Música ab 4. April

God Is A Bullet ab 4. April

How To Date Billy Walsh ab 5. April

Batmans Rückkehr ab 5. April

Ice Age ab 5. April

Ice Age - Kollision voraus! ab 5. April

Ice Age 2 - Jetzt taut's ab 5. April

Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los ab 5. April

Stars At Noon ab 5. April

Batman Forever ab 6. April

Batman V Superman: Dawn Of Justice ab 7. April

Talk To Me ab 7. April

Matrix ab 7. April

Matrix Reloaded ab 7. April

Matrix Revolutions ab 7. April

Detective Knight: Rogue ab 8. April

Nightlife ab 8. April

T.I.M ab 8. April

American Sniper ab 9. April

The Dark Knight ab 10. April

The Dark Knight Rises ab 10. April

Batman Begins ab 10. April

The Hateful 8 ab 12. April

Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste ab 12. April

The Great Wall ab 15. April

What Comes Around ab 15. April

Ride On ab 17. April

Skyscraper ab 18. April

Puppy Love ab 22. April

Jeanne Du Barry ab 24. April

Birds Of Prey ab 28. April

Sphere ab 28. April

Escape The Field ab 29. April

Halloween Ends ab 29. April

The Comedian ab 30. April

Bereits in dieser Woche startet die mit Spannung erwartete Serienumsetzung des Endzeit-Spiels Fallout. Alle Folgen sind direkt am 11. April auf Prime Video verfügbar. Zu den weiteren Amazon "Original-Serien" gehört die Reality-TV-Serie Going Home with Tyler Cameron und die zweite Staffel der Anthologie-Serie Them: The Scare.Weiterhin ist Riverdale-Star Camila Mendes in Musicá zu sehen. Der Film basiert lose auf dem Leben des Autors, Regisseurs und Hauptdarstellers Rudy Mancuso. Und mit How To Date Billy Walsh gibt es Nachschub im Bereich Teenie-Romanzen bzw. -Komödien. Mit von der Partie ist dabei unter anderem Tanner Buchanan, bekannt aus Cobra Kai und Designated Survivor.Abschließend fügt Amazon seiner Prime Video-Bibliothek eine Vielzahl zeitexklusiver Lizenztitel hinzu. Im April sind nahezu alle Filme der Franchises Matrix, Batman und Ice Age zu sehen. Zudem findet man Birds Of Prey, The Hateful 8, American Sniper und Hunter Hunter. Zu guter Letzt steht Dune: Part Two ab 15. April zum Kaufen und Leihen bereit.Auf Prime Video wird das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag übertragen, angefangen am 9. April mit dem FC Arsenal gegen FC Bayern München, gefolgt vom Spiel Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid am 16. April. Die Übertragungen starten jeweils ab 20 Uhr, Anpfiff ist 21 Uhr.