Rebel Moon 2: Der offizielle Trailer zu 'Die Narbenmacherin' ist da

Der Krieg um Veldt bricht aus

Teil 2 ab April, Director's Cut folgt im Sommer

In exakt einem Monat zeigt Netflix den zweiten Teil der Science-Fiction-Saga Rebel Moon. In "Die Narbenmacherin", so der Titel, wird der Kampf der Einwohner von Veldt gegen die Mutterwelt dann seinen Höhepunkt finden. Jetzt ist der offizielle Trailer da - und verspricht einen epischen Showdown."Die Narbenmacherin" knüpft direkt an das Finale des Vorgängers an, der bereits seit Ende des letzten Jahres bei Netflix verfügbar ist. Kora (gespielt von Sofia Boutella) und ihre Verbündeten müssen somit noch immer einen Weg finden, die einst friedliche Mondkolonie Veldt gegen die Angriffe ihrer Mutterwelt zu verteidigen. Deren Streitkräfte werden auch weiterhin vom eigentlich bereits besiegten Admiral Atticus Noble (Ed Skrein) befehligt, der nun noch entschlossener gegen die Rebellion auf Veldt vorgehen dürfte.Die Ausgangslage verspricht somit noch einmal deutlich mehr Action als im ersten Teil, was auch der nun veröffentlichte Trailer noch einmal unterstreicht. Allerdings soll "Die Narbenmacherin" zugleich auch die Vergangenheit von Kora und ihren Verbündeten genauer beleuchten und den Charakteren so mehr Tiefe verleihen. Vor allem ihre Motivation, sich dem Kampf anzuschließen, soll dabei deutlicher herausgearbeitet werden.Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin startet am 19. April 2024 bei Netflix. Ein weiterer Film ist derzeit nicht geplant, allerdings wird es im Sommer beide Teile noch einmal als Director's Cut bei Netflix zu sehen geben. Regisseur Zack Snyder verspricht für diese neben einer deutlich längeren Spielzeit (insgesamt rund sechs Stunden) noch einmal mehr Gewalt und nackte Haut - bei beidem hält sich die ursprüngliche Netflix-Fassung bisher ja deutlich zurück. Ein genauer Starttermin für die beiden Langfassungen steht jedoch noch aus.