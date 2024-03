Saudi-Arabien will 40 Milliarden Dollar in die KI-Branche stecken

Die Regierung Saudi-Arabiens plant das nächste gigantische In­ves­ti­ti­ons­pa­ket in die globale IT-Branche. Es soll ein Fonds gebildet werden, mit dem rund 40 Milliarden Dollar in verschiedene Firmen investiert werden, die an KI-Systemen arbeiten.

Zusammenarbeit mit US-Investoren

Nicht nur als Investor

Saudi-Arabien will KI-Zentrum außerhalb der USA sein

Vertreter des saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) hätten in den letzten Wochen eine mögliche Partnerschaft mit dem US-Risikokapitalunternehmen Andreessen Horowitz und anderen Finanziers erörtert, berichtet die New York Times unter Berufung auf drei mit den Plänen vertraute Personen.Dem Bericht zufolge haben Andreessen Horowitz und der Gouverneur des PIF, Yasir Al-Rumayyan, die Möglichkeit erörtert, dass das US-Unternehmen ein Büro in Riad einrichtet. Weiterhin ging es um die genaue Aufgabenverteilung der Partner. Dem Vernehmen nach sollen sich auch andere Investoren an dem Fonds beteiligen können, der in der zweiten Jahreshälfte 2024 seine Arbeit aufnehmen soll.Vertreter Saudi-Arabiens haben den potenziellen Partnern gegenüber angedeutet, dass das Land daran interessiert ist, eine Reihe von Tech-Start-ups zu unterstützen, die mit künstlicher Intelligenz in Verbindung stehen - darunter auch Chip-Entwickler und Betreiber von Datenzentren, hieß es weiter.Allerdings geht es dem Staat nicht einfach nur darum, zukunftsträchtige Anlagemöglichkeiten für die Erdöl-Milliarden zu suchen. Im letzten Monat hatte Al-Rumayyan vom PIF das Königreich unter Verweis auf seine Energieressourcen und Finanzierungskapazitäten auch als potenzielles Zentrum für Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz außerhalb der USA angepriesen.Al-Rumayyan sagte, Saudi-Arabien habe den "politischen Willen", Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz zu verwirklichen und verfüge über ausreichende Mittel, um die Entwicklung der Technologie voranzutreiben.