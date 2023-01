Wikipedia: Saudi-Arabien soll Einfluss auf Inhalte genommen haben

Die Wikimedia Foundation hat 16 Wikipedia-Administratoren aus dem Mittleren Osten sowie Nordafrika gesperrt. Ihnen wird vorgeworfen, im Auftrag der saudi-arabischen Regierung kritische Inhalte bearbeitet zu haben. Dazu zählen auch Artikel zu inhaftierten Administratoren.

Wikimedia dementiert eine Infiltration

Die betroffenen Administratoren wurden schon im letzten Monat mit einem globalen Bann auf der Plattform belegt. Wikimedia hatte die Sperre mit Interessenkonflikten begründet. Nun haben die zwei Organisationen DAWN und SMEX offengelegt, was der konkrete Grund hierfür war. DAWN zufolge soll Saudi-Arabien die sechzehn höchstrangigen Administratoren des Landes als Agenten angeworben haben, um Informationen über den Staat kontrollieren und Nutzer verfolgen zu können. Wikipedia-Editoren und -Administratoren arbeiten auf unentgeltlicher sowie freiwilliger Basis und können verschiedene Ränge erlangen.Vor gut zwei Jahren wurden die zwei saudischen Wikipedia-Administratoren Osama Khalid sowie Ziyad al-Sofiani laut The Guardian aufgrund der "Beeinflussung der öffentlichen Meinung" sowie der "Verletzung der öffentlichen Moral" festgenommen und zu Haftstrafen von fünf sowie acht Jahren verurteilt. Im September hatte ein Gericht das Urteil gegen Osama Khalid auf 32 Jahre verlängert. Die Redakteure sollen kritische Informationen über politische Gefangene in Saudi-Arabien veröffentlicht haben. Zudem haben die Administratoren an Artikeln mitgewirkt, in denen der Regierung Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden.Wikimedia hat laut BBC allerdings dementiert, dass Agenten des Landes ein Team im Mittleren Osten infiltriert haben. Trotz Auffälligkeiten in den Aktivitäten der gesperrten Administratoren gebe es im Widerspruch zu den Berichten von DAWN und SMEX keine Hinweise darauf, dass Saudi-Arabien Einfluss auf Inhalte der Enzyklopädie genommen hat. Die saudi-arabische Regierung hat sich bislang nicht offiziell zu dem Thema geäußert.