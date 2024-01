Spaceman: Trailer zum Netflix-Weltraumdrama mit Adam Sandler

Jakub und die Weltraumspinne

Premiere auf der Berlinale

Adam Sandler dürfte von den meisten vor allem mit Komödien wie Kindsköpfe, Der Chaos-Dad oder Pixels in Verbindung gebracht werden, für den Netflix-Film Spaceman übernimmt der Schauspieler nun aber eine vergleichsweise ernste Rolle als Raumfahrer, der während einer Mission mit seinen Problemen auf der Erde konfrontiert wird - und unverhofft Hilfe von einem seltsamen Wesen bekommt. Jetzt gibt es den ersten Trailer.Spaceman basiert auf dem Roman "Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt" des Schriftstellers Jaroslav Kalfař und erzählt die Geschichte vom Raumfahrer Jakub Procházka (gespielt von Adam Sandler), der auf eine Solo-Mission zur Venus geschickt wird. Allein im All wird Jakub allerdings schnell klar, dass seine Ehe auf der Erde durch die langwierige Reise zum Scheitern verurteilt ist und er seine (schwangere) Frau wohl verlieren wird.Der Film dreht sich somit vor allem um Jakub beziehungsweise Sandler, doch dieser ist offenbar doch nicht ganz allein in seinem Raumschiff unterwegs, denn dort macht er Bekanntschaft mit Hanus. Hanus ist im Trailer als spinnenähnliches Wesen zu sehen, welches in der englischen Version des Films von Paul Dano gesprochen wird). Möglicherweise kann Hanus dem einsamen Raumfahrer dabei helfen, die Probleme in seinem Leben wieder geradezubiegen. Unklar ist allerdings, ob die ungewöhnliche Kreatur tatsächlich echt ist oder letztendlich doch nur in Jakubs Kopf existiert.Neben Adam Sandler spielen in Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt unter anderem noch Kunal Nayyar, Lena Olin und Isabella Rossellini mit, Regie führte Johan Renck. Der Film feiert im Februar seine Weltpremiere bei den 74. Internationalen Filmfestspielen in Berlin und ist anschließend ab dem 1. März 2024 auf Netflix zu sehen.