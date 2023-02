Super Bowl 2023: Die besten und witzigsten Werbespots des Events

Der Super Bowl LVII ist entschieden. Doch neben dem Mega-Event samt Rihannas Halbzeitshow stehen auch in diesem Jahr aufwendig produzierte und starbesetzte Werbespots im Fokus. Wir zeigen die besten Clips aus dem US-Fernsehen. Achtung: Ergebnis-Spoiler!

Knappe Kiste für die Chiefs, Rihanna und tolle Spots

Guardians of the Galaxy Vol. 3 Trailer zum Super-Bowl-Spektakel

Mit einem Field Goal in den letzten Sekunden konnten sich die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles durchsetzen und sich in Glendale (Arizona) zum 57. Super-Bowl-Champion küren. Endstand: 38:35 Punkte für die Chiefs. Das spannende Football-Match wurde in der Halbzeit zudem von Popstar Rihanna angeheizt.Doch wie üblich ist der Super Bowl nicht nur das sportliche und teilweise sogar musikalische Highlight in den Vereinigten Staaten. Auf den oft teuersten Werbeplätze der Welt zeigen sich international bekannte Unternehmen von ihrer besten Seite - mit Werbespots voller Stars, Witz, Spektakel, Gesang und einem Hauch von Cringe.Zum Super Bowl zeigte Marvel dieses Jahr einen neuen Trailer zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 und so wie auch schon im ersten Trailer vor ein paar Wochen stehen alle Zeichen auf Abschied. Der Film bringt die Reise von Star-Lord und seiner Crew zu einem Ende und nicht jeder von ihnen dürfte das Finale wohl überleben. Mit High Evolutionary und Adam Warlock kündigen sich gleich zwei neue Schurken für den Film an. In Deutschland startet der Film am 5. Mai im Kino.