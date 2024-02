Durch die Öffnung des 5G-Netzes kommt in den letzten Monaten wieder einmal mehr Bewegung in den Markt für Mobilfunktarife. Jetzt hat sich 1&1 mit seinem Angebot für junge Kunden neu aufgestellt. Für alle unter 29 Jahren gibt's mehr Datenvolumen zum kleineren Preis.

Neues 1&1 Mobilfunk-Portfolio für alle unter 29 Jahren

Neue Young-Tarife bei 1&1

Zusammenfassung 1&1 bietet junge Kunden unter 29 neue 5G-Tarife an

Drei Tarifoptionen mit 5G und bis zu 500 Mbit/s

Inklusive Telefonie-, SMS-Flat und EU-Roaming

Young S Tarif mit 10 GB für 10 Euro monatlich

Young M mit 50 GB für 20 Euro und Young L mit 100 GB für 30 Euro

Keine Mindestlaufzeit, 14 Tage Kündigungsfrist

Rabatt für 3 Monate

Es hat lange gedauert, bis sich in Deutschland gute 5G-Angebote abseits der großen Netzbetreiber etabliert haben. In den letzten Monaten hat aber fast jeder Anbieter sein eigenes Angebot vorgelegt und seine Tarife überarbeitet. Jetzt will 1&1 mit einem neu sortierten Portfolio für Kunden bis 29 Jahre punkten.Zur Auswahl stehen drei Tarifoptionen, die sich einige Merkmale teilen. Jeder Tarif bringt 5G mit, das Unternehmen gibt die maximale Datenrate mit 500 Mbit/s an. Da, wo kein 5G-Netz vorliegt, soll die maximale LTE-Geschwindigkeit bereitstehen. Dazu kommen wichtige Standards für einen modernen Tarif: Telefonie- und SMS-Flat und unbeschränkte Nutzung aller Dienste im EU-Ausland.Bleibt für Kunden nur die Frage, wie viel Datenvolumen sie wünschen. Der Tarif Young S bringt 10 GB mit und kostet 10 Euro pro Monat - aktuell gilt für die ersten drei Monate ein vergünstigter Preis von 6,99 Euro. Young M bietet 1&1 ab jetzt mit 50 GB Datenvolumen aus, das kostet 20 Euro im Monat, die ersten drei Monate hier sogar nur 10 Euro.Zu guter Letzt legt man für Vielsurfer mit Young L einen Tarif auf, der satte 100 GB Datenvolumen pro Monat mitbringt. Hier liegt der reguläre Preis bei 30 Euro im Monat, zum Tarif-Start zahlt man drei Monate aber nur 20 Euro. Für alle Tarife gilt: 1&1 berechnet noch einen einmaligen Bereitstellungspreis von 20 Euro.Wichtig zu erwähnen: Alle Angebote haben keine Mindestvertragslaufzeit und können mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. Die Kündigung ist prinzipiell also auch direkt nach dem rabattierten Zeitraum möglich.