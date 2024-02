Meta: Zuckerbergs Hobby ist ein Geschäftsrisiko für den Gesamtkonzern

Die Geschäfte des Social Media-Konzerns Meta sind offenbar in signifikantem Maßstab vom Wohlbefinden des Gründers Mark Zuckerberg und einiger hochrangiger Manager abhängig. Zu diesem Schluss muss man zumindest bei einer Lektüre eines aktuellen Berichts kommen.

Börsennotierte US-Unternehmen sind verpflichtet, in Berichten an die Börsenaufsicht SEC regelmäßig auch auf potenzielle Risiken für die Geschäftstätigkeit einzugehen. Dies dient dem Zweck, dass Anleger sich ein Bild darüber machen können, mit welchen Schwierigkeiten ein Unternehmen, in das sie ihr Geld investieren, zu tun bekommen könnten. Für gewöhnlich werden hier Konkurrenten, Marktverschiebungen oder technologische Umbrüche aufgeführt.Meta benennt als Risiken für die Geschäftsentwicklung allerdings jetzt erstmals die Hobbys einiger Führungskräfte. Bei Zuckerberg ist es das Interesse am Kampfsport - er ist nicht nur mit seinem Social-Media-Konzern erfolgreich, sondern auch bei Jiu-Jitsu-Turnieren. Andere Top-Manager fliegen in ihrer Freizeit oder betreiben verschiedene andere Extremsportarten.Es handle sich hier um "hochriskante Aktivitäten", die zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen können, heißt es in dem SEC-Bericht . Wenn die genannten Manager - insbesondere Zuckerberg als Konzernchef und Gründer - plötzlich nicht mehr für das Unternehmen zur Verfügung stünden, wären wahrscheinlich negative Folgen für das Tagesgeschäft die direkte Folge.Bekannt ist natürlich, dass Zuckerberg penibel darauf achtet, die Aktienmehrheit nicht aus der Hand zu geben. Dadurch verfügt er stets über die Stimmenmehrheit und einen erheblichen Einfluss - auch wenn er den Konzern aufgrund von Sperrminoritäten nicht komplett nach eigenem Gutdünken führen kann.Die Aufnahme seines Hobbys in die Geschäftsrisiken geht allerdings über seine Rolle als Großaktionär hinaus. Immerhin besagt sie, dass Zuckerberg einen so wichtigen Einfluss auf den Erfolg des Geschäftes eines riesigen Weltkonzerns habe, dass seine Abwesenheit zu spürbaren Problemen führen würde.