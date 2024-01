"Alte Raucher": Neue Kategorie von alten roten Riesensternen entdeckt

Astronomen haben eine riesige Menge an versteckten Sternen entdeckt, darunter einige neugeborene Protosterne sowie andere, die in eine un­er­wartete neue Kategorie von alten roten Riesensternen fallen. Letztere werden von den Forschern nun als "alte Raucher" bezeichnet.

Fast eine Milliarde Sterne erfasst

Bislang verborgen geblieben

Wo halten sich die "alten Rauchersterne" auf?

Die Entdeckung wurde nun von der University of Hertfordshire veröffentlicht, nach einer mehr als zehnjährigen Untersuchung des Himmels mit dem Visible and Infrared Survey Telescope (VISTA), das sich in den chilenischen Anden am Cerro Paranal Observatorium befindet.Dabei wurden fast eine Milliarde Sterne erfasst. Bei dieser Untersuchung nahmen die Forscher 222 Sterne genauer ins Visier und entdeckten dabei Dutzende von ausbrechenden Protosternen."Etwa zwei Drittel der Sterne waren leicht als gut verstandene Ereignisse verschiedener Typen zu klassifizieren", sagte Phillip Lucas, Leiter des Teams und Professor an der University of Hertfordshire, in einer Erklärung Die von dem Team entdeckten Sterne waren aufgrund der riesigen Mengen an Gas und Staub, die unseren Blick auf das Herz der Milchstraße versperren, bislang verborgen geblieben. Diese Mischung absorbiert das sichtbare Licht, lässt aber die elektromagnetische Strahlung im Infrarotbereich durch, wodurch die Wissenschaftler nun zu ihren Erkenntnissen kommen konnten."Unser Hauptziel war es, seltene neugeborene Sterne, auch Protosterne genannt, zu finden, während sie einen großen Ausbruch erleben, der Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern kann", sagte Zhen Guo, Mitglied des Forscherteams. Dabei entdecktem sie aber noch etwas ganz anderes.Bei der Untersuchung des Herzens unserer Galaxie stießen sie auf etwas völlig Unerwartetes: einen bisher unbekannten Sterntyp am anderen Ende des stellaren Lebenszyklus. Diese "alten Raucher" genannten Sterne hat man bisher nur im Herzen der Milchstraße entdeckt, wo sie lange Zeit einfach still ihr Dasein fristen und verblassen, bis sie schließlich riesige Rauchwolken ausstoßen.Die alten Raucher sind in der innersten Region des Milchstraßenherzens, der sogenannten Kernscheibe, stark konzentriert, wo die Sterne in der Regel eine viel höhere Konzentration an Elementen aufweisen, die schwerer sind als Wasserstoff und Helium. Astronomen bezeichnen diese schwereren Elemente als "Metalle".Das Team verwendete Lichtspektren von sieben der beobachteten Sterne, um schließlich festzustellen, dass es sich um einen völlig neuen Typus roter Riesensterne handeln musste. Während die höhere Konzentration von Metallen in diesen Sternen dazu beitragen sollte, dass Staub leichter aus ihren äußeren Schichten überhitzten Gases oder Plasmas kondensiert, ist derzeit noch unbekannt, wie dies dazu führt, dass sie Rauch ausstoßen.