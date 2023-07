The Marvels: Frauen-Power pur im neuen Trailer zum MCU-Spektakel

Marvels Superheldinnen-Trio in Aktion

The Marvels ist der nächste Eintrag im Marvel Cinematic Universe und dieser startet im November im Kino. Dann müssen mit Captain Marvel, Monica Rambeau und Ms. Marvel gleich drei starke Superheldinnen einen gemeinsamen Feind bekämpfen, der ihre Kräfte auf ziemlich ungewöhnliche Art und Weise manipuliert hat. Jetzt steht ein neuer Trailer bereit.Der erste Teaser-Trailer vor einigen Monaten hatte es bereits gezeigt: In The Marvels werden die Superkräfte von Carol Danvers alias Captain Marvel (gespielt von Brie Larson), Fan-Girl Kamala Khan (Iman Vellani) und der S.W.O.R.D.-Agentin Captain Monica Rambeau (Teyonah Parris) auf seltsame Weise miteinander verschränkt. Dies hat dann zur Folge, dass die drei jedes Mal die Plätze wechseln, wenn sie ihre Fähigkeiten einsetzen.Laut der offiziellen Inhaltsangabe zum Film soll dafür eine Anomalie im Weltraum verantwortlich sein, allerdings legt die neue Vorschau jetzt nahe, dass bei der Sache die Kree-Schurkin Dar-Benn ihre Finger im Spiel hat, welche anscheinend mit Captain Marvel noch eine ganz persönliche Rechnung offen hat.Die von der Schauspielerin Zawe Ashton verkörperte Figur Dar-Benn hat für den Film übrigens ihr Geschlecht gewechselt, denn in den Comics ist diese eigentlich männlich. Ebenfalls mit dabei: Samuel L. Jackson, der wieder in seine Rolle als Nick Fury schlüpft. Dieser ist derzeit auch in der Serie Secret Invasion auf Disney+ zu sehen.The Marvels startet am 8. November 2023 in den deutschen Kinos.