Seine Entdeckung sorgt bei Wissenschaftlern für Aufregung. Dank des James-Webb-Teleskops konnte das bisher älteste schwarze Loch gefunden werden. Gängige Theorien wollen nicht so ganz zu seiner Existenz passen.

ESO

Schwarzes Loch bricht Theoriegrenzen

Zusammenfassung Ältestes schwarzes Loch durch James-Webb-Teleskop entdeckt

Existenz des Lochs passt nicht zu gängigen Theorien

Objekt in Galaxie GN-z11 entdeckt

Licht des schwarzen Lochs war 13 Milliarden Jahre unterwegs

Universum war bei Entstehung des Lochs nur rund 400 Mio. Jahre alt

Neue Ansätze zur schnellen Massenaufnahme in der Forschung

Frühe gasreiche Galaxien könnten schwarze Löcher gefüttert haben

Laut bisher gültigen Theorien bilden sich ultramassereiche schwarze Löcher über einen sehr langen Zeitraum in Milliarden von Jahren. Diese Zeit benötigen die kosmischen Monster, um genügend Masse aufnehmen zu können - so die Annahme. Ein Artikel im Fachmagazin Nature rüttelt jetzt an unserer Vorstellung dieser gewaltigen Prozesse.James Webb hat in einer fernen Galaxie das bisher älteste schwarze Loch entdeckt. Aufmerksam wurden die Forscher auf das Objekt, weil seine Heimatgalaxie GN-z11 ungewöhnlich hell leuchtet und eine hohe Stickstoffkonzentration aufweist.Die Analyse der Wissenschaftler zeigt, dass das vom Weltraumteleskop eingefangene Licht rund 13 Milliarden Jahre unterwegs war. Damit ist klar: Das Objekt muss entstanden sein, als das Universum erst rund 400 Millionen Jahre alt war - also in der kosmischen Kinderstube.Gängige Theorien können den Entstehungsprozess des Objekts damit nicht erklären. Wie das Team in Nature beschreibt, verfolgt man aber schon erste Ansätze, welche Mechanismen für die Bildung verantwortlich sein könnten. Um so früh im Universum entstehen zu können, muss das schwarze Loch mit ungewöhnlich hohem Tempo Masse aufgenommen haben."Sehr frühe Galaxien waren gasreich, sodass sie wie ein Buffet für schwarze Löcher gewesen sein könnten", so Astrophysiker Roberto Maiolino von der Universität im englischen Cambridge laut Bericht des Spiegels . Jetzt gilt es, die Theorien zur Bildung schwarzer Löcher im frühen Universum entsprechend weiterzuentwickeln.