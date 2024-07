Ungewöhnliches schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße entdeckt

Die Astronomen haben kürzlich ein weiteres potenzielles "fehlendes Glied" für die Entstehung des Weltalls in unserer galaktischen Nachbarschaft entdeckt. Ein Schwarzes Loch mit mittlerer Masse scheint sich nahe dem Zentrum der Milchstraße zu verstecken.

Ein Team internationaler Forscher der Universität zu Köln hat kürzlich eine der seltensten Arten von Schwarzen Löchern im Universum entdeckt : Die Wissenschaftler beobachteten dabei eigentlich einen Sternhaufen in der Nähe des supermassereichen Schwarzen Lochs Sagittarius A (Sgr A) im Zentrum der Milchstraße.Dabei entdeckten sie Anzeichen eines Zwischenmassen-Schwarzen Lochs, einer Art von Schwarzem Loch, die manchmal als das "fehlende Glied" der Schwarzen Löcher bezeichnet wird, so die NASA. Diese Zwischenmassen-Schwarzen Löcher sollen kurz nach dem Urknall entstanden sein und als "Samen" für die Entstehung supermassereicher Schwarzer Löcher dienen.Der Sternhaufen, der das neueste Zwischenmassen-Schwarze Loch beherbergen soll, trägt den Namen IRS 13. Die Sterne in diesem Haufen bewegten sich in einem geordneten Muster, während man eigentlich ein zufälliges Arrangement erwartet hatte.Die Forscher schlossen daraus, dass der Sternhaufen mit dem supermassereichen Schwarzen Loch interagieren musste und dass "etwas innerhalb des Haufens sein muss, das in der Lage ist, seine beobachtete kompakte Form zu erhalten", wie in einer Mitteilung der Universität zu Köln erklärt wurde.Es sind bereits weitere Beobachtungen des Zwischenmassen-Schwarzen Lochs geplant. Hierfür werden das James Webb Space Teleskop sowie das Extremely Large Telescope in Chile, das sich derzeit im Bau befindet, zum Einsatz kommen. Wissenschaftler entdeckten das erste Zwischenmassen-Schwarze Loch im Jahr 2020 mithilfe des Hubble-Weltraumteleskops, als sie die Wellen fanden, die durch dessen Entstehung verursacht wurden.Bis dahin galten Zwischenmassen-Schwarze Löcher als unbekanntes theoretisches "fehlendes Glied" zwischen stellaren und supermassereichen Schwarzen Löchern und könnten weitere Einblicke in die Entstehung von Schwarzen Löchern und des Universums liefern.Die Identifizierung und Untersuchung dieser Zwischenmassen-Schwarzen Löcher könnte unser Verständnis der kosmischen Evolution erheblich erweitern. Sie könnten helfen zu klären, wie supermassereiche Schwarze Löcher, die sich in den Zentren fast aller großen Galaxien befinden, entstehen und wachsen. Diese Entdeckungen sind entscheidend, um die komplexen Prozesse zu verstehen, die das Universum formen.In naher Zukunft wird die Herausforderung darin bestehen, weitere Zwischenmassen-Schwarze Löcher zu finden und ihre Eigenschaften im Detail zu untersuchen. Dies könnte der Schlüssel sein, um die komplexe Geschichte unserer Galaxie und ihrer riesigen, dunklen Herzen zu entschlüsseln.