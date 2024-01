Stark reduziert: Saturn verkauft Lenovo-Tablet für nur 99 Euro

Aktuell findet ihr bei Saturn zwei Android-Tablets zum Bestpreis. Das Lenovo Tab M9 geht bereits für 99 Euro, das größere Lenovo Tab M10 Plus für günstige 149 Euro über die virtuelle Ladentheke des Online-Shops. Wir klären, ob sich der Kauf wirklich lohnt.

Anzeige

Tablet Blog

Es muss nicht gleich ein iPad sein

Lenovo Tab M9 (32 GB) Jetzt für 99 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation) Jetzt für 149 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Weitere Details zu den Lenovo Tablets

Lenovo Tab M9 (32 GB) Jetzt für 99 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation) Jetzt für 149 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Gerade für Einsteiger, die mit ihrem Tablet nur auf der Couch surfen, E-Mails checken und vielleicht via YouTube, Netflix und Co. streamen wollen, muss es nicht immer ein teures Apple iPad sein. Modelle wie das Lenovo Tab M9 (9 Zoll) oder das Lenovo Tab M10 Plus (10 Zoll) reichen vollkommen aus und sind bei Saturn aktuell schon ab 99 Euro zu haben.Beide Tablets werden bei Saturn zum aktuellen Bestpreis angeboten. Andere Händler ziehen langsam nach, doch bei Saturn (und Media Markt) besteht der Vorteil einer versandkostenfreien Lieferung und der Abholung im Markt. Beim Online-Kauf solltet ihr darauf achten, die automatisch im Warenkorb landende Samsung MicroSD-Karte (11 Euro) zu entfernen.Wer die Schwelle von 100 Euro wirklich nicht überschreiten möchte, der kann das Lenovo Tab M9 in die engere Auswahl nehmen. Die eingangs erwähnten, es­sen­ziel­len Aufgaben lassen sich damit erfüllen, auch wenn der Aufpreis von 50 Euro hin zum Lenovo Tab M10 durchaus in Betracht gezogen werden sollte. Vor allem aufgrund des geringen RAMs (3 GB) und der niedrigen Auflösung des Tab M9.Das Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation) hingegen wird von einem besseren Qualcomm Snapdragon Octa-Core-Prozessor angetrieben, der für eine solide Leistung sorgt, während er gleichzeitig auf Effizienz ausgelegt ist, um die Akkulaufzeit (bis zu 14 Stunden) zu maximieren. Zudem ist das Tablet mit 4 GB RAM ausgestattet und der interne Speicher bietet ab Werk 64 GB - erweiterbar per MicroSD-Karte.Der Bildschirm des Lenovo Tab M10 Plus ist ein 10,6-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 2000 x 1200 Pixeln (2K QHD), das laut Hersteller neben einer scharfen Bilddarstellung auch lebendige Farben bieten soll. Das Gerät unterstützt Dolby Atmos Audio für einen verbesserten Sound und in Bezug auf die Konnektivität sind WLAN-ac, Bluetooth 5.1 und USB-C 2.0 an Bord.Die Energieversorgung wird durch einen 7700-mAh-Akku gewährleistet, der genug Leistung für den ganzen Tag bietet. Das Tablet läuft auf Google Android 12 (per Update auch Android 13), das einen verbesserten Datenschutz, eine optimierte Benutzeroberfläche und eine bessere App-Kompatibilität bietet.