LG OLED-TVs 2022: Preise & Verfügbarkeit für Deutschland bekannt

Der südkoreanische Hersteller LG kündigt die Verfügbarkeit und Preise seiner neuen OLED-Fernseher des 2022er-Lineups für Deutschland an. Die TV-Modelle der A2-, B2-, C2-, G2- und Z2-Serien starten hierzulande bereits im März zu Preisen zwischen 1.549 Euro und 30.000 Euro.

LG OLED-TVs 2022 im Überblick A2 B2 C2 G2 Z2 Größen 48", 55", 65", 77" 55", 65", 77" 42", 48", 55", 65", 77", 83" 55", 65", 77", 83", 97" 77", 88" Evo Panel Nein Ja Nein Auflösung 4K Ultra HD 8K Prozessor Alpha 7 Gen 5 Alpha 9 Gen 5 Hz-Zahl 60 Hz 120 Hz HDMI HDMI 2.0 HDMI 2.1

LG OLED Z2-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED88Z29LA.AEU ab April für 29.999 Euro

OLED77Z29LA.AEU ab März für 14.999 Euro

LG OLED G2-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED83G29LA.AEU ab April für 8.999 Euro

OLED77G29LA.AEU ab März für 5.999 Euro

OLED65G29LA.AEU ab April für 3.599 Euro

OLED55G29LA.AEU ab April für 2.499 Euro

LG OLED C2-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED83C29LA.AEU ab April für 7.499 Euro

OLED77C29LD.AEU ab März für 5.399 Euro

OLED65C29LD.AEU ab März für 3.199 Euro

OLED55C29LD.AEU ab März für 2.299 Euro

OLED48C29LB.AEU ab März für 1.799 Euro

OLED42C29LB.AEU ab April für 1.649 Euro

OLED77C28LB.AEU ab März für 5.299 Euro

OLED65C28LB.AEU ab März für 3.099 Euro

OLED55C28LB.AEU ab März für 2.249 Euro

OLED48C28LB.AEU ab März für 1.749 Euro

OLED83C27LA.AEU ab März für 7.499 Euro

OLED77C27LA.AEU ab März für 5.299 Euro

OLED65C27LA.AEU ab März für 3.099 Euro

OLED55C27LA.AEU ab März für 2.249 Euro

OLED48C27LA.AEU ab März für 1.749 Euro

OLED42C27LA.AEU ab März für 1.649 Euro

OLED77CS9LA.AEU ab Mai für 4.799 Euro

OLED65CS9LA.AEU ab Mai für 2.899 Euro

OLED55CS9LA.AEU ab Mai für 2.099 Euro

LG OLED B2-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED77B29LA.AEU ab März für 4.499 Euro

OLED65B29LA.AEU ab März für 2.799 Euro

OLED55B29LA.AEU ab März für 1.899 Euro

LG OLED A2-Serie: Preise und Verfügbarkeit

OLED65A29LA.AEU ab Juni für 2.599 Euro

OLED55A29LA.AEU ab April für 1.699 Euro

OLED48A29LA.AEU ab März für 1.549 Euro

Die anlässlich der Consumer Electronics Show ( CES 2022 ) vorgestellten LG Smart-TVs mit OLED-Panel sollen offiziellen Angaben zufolge zwischen März und Juni nebst Mini-LED-Alternativen in Deutschland erscheinen. Vor allem die im letzten Jahr beliebten Baureihen der LG OLED C- und G-Serie werden im Fokus stehen. Beide TV-Familien sollen in ihren C2- und G2-Versionen über ein verbessertes OLED-Evo-Panel verfügen, das bisher einzig und allein den Flaggschiffen der G-Serie vorbehalten war. LG verspricht dabei eine höhere Helligkeit und Detailgenauigkeit.Während die LG OLED C2-Serie das nahezu volle Potenzial der neuen Panels ausschöpfen soll, erhält die G2-Reihe einen zusätzlichen "Brightness Booster", um sich von seinen günstigeren Geschwistern leicht abzusetzen. Abseits der ebenfalls neu aufgelegten A2- und B2-Modelle im Einsteigerbereich werden zudem alle OLED-TVs des Herstellers mit dem neuen LG Alpha 9 Gen 5-Chip ausgestattet. Ab der B2-Reihe kommen zudem HDMI 2.1 und Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz zum Einsatz. Ebenso wird das Portfolio um neue Formate in 42 Zoll (C2) und 97 Zoll (G2) erweitert.Nachfolgend findet ihr eine vereinfachte Übersicht der neuen OLED-Modellreihen, gefolgt von den Angaben zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers sowie die voraussichtliche Verfügbarkeit in Deutschland.