Aus, aus, aus, das Jahr ist aus! - Wir wünschen allen einen guten Rutsch!

Schwubbs, da ist das Jahr auch schon vorbei. Die WinFuture.de-Redaktion zieht sich jetzt zurück, um die letzten Stunden auf die eine oder andere Weise zu genießen. Natürlich gehen wir aber nicht, ohne allen noch einige Worte mit auf den Weg zu geben.

Es war nicht alles schlecht

Es bleibt spannend

Spontan dürften die meisten Menschen nicht gerade dazu neigen, auf ein besonders tolles Jahr zurückzublicken. Gründe dafür gibt es wahrlich genug. Und auch bei den Aussichten auf 2024 wird sich der Optimismus bei vielen wohl in Grenzen halten. Daher wollen wir uns gar nicht lang in den Krisen und Problemen wälzen, sondern einfach mal an die guten Dinge erinnern.Naturgemäß haben die schlechten Dinge oft den größten Nachrichtenwert. Und doch gibt es so viele gute und spannende Entwicklungen, die sowohl im Tech-Bereich als auch darüber hinaus Einfluss auf uns hatten. Viele Geräte, Anwendungen und Dienste haben sich im Laufe des Jahres doch erfolgreich weiterentwickelt. Nicht zuletzt haben natürlich auch die neuesten KI-Modelle für ordentlich Bewegung gesorgt.Und auch abseits des engeren IT-Rahmens gibt es Bemerkenswertes zu sehen. Vielerorts sprießen neue Industrien aus dem Boden und verändern unsere wirtschaftliche Landschaft. Weltweit hat die Energiewende massiv Fahrt aufgenommen und hat den kritischen Punkt überschritten, an dem sie noch aufzuhalten gewesen wäre.Und auch der Ausblick muss nicht so düster sein, wie es manchmal scheint. Freunde des klassischen Windows-PCs können sich auf eine große neue Version des Betriebssystems freuen. Auch an allen möglichen anderen Fronten wird mit Hochdruck an besseren Technologien geforscht und die Spannung bleibt entsprechend hoch. Nicht zuletzt wird 2024 aber auch ein Jahr der gesellschaftlichen Beteiligung: Über die Hälfte der Weltbevölkerung, also über 4 Milliarden Menschen, werden in den kommenden Monaten in Wahllokale gerufen und können - mehr oder weniger stark - Einfluss nehmen.Insofern hoffen wir, dass auch all unsere Leser und Partner einen optimistischen Blick nach vorn wagen. Wir wünschen allen einen glatten Übergang und viel Erfolg und Gesundheit 2024. Feiert den Jahreswechsel so gut Ihr könnt und bleibt uns auch im kommenden Jahr gewogen.