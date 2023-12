Weckruf verpasst? Nerviger Bug in iOS 17 lässt Wecker verstummen

iOS 17-Nutzer sind zunehmend frustriert über einen Fehler, der dazu führt, dass eingestellte Alarme nicht zu den vorgesehenen Zeiten ausgelöst werden oder einfach ohne Ton oder Vibration starten. Es gibt auch eine Vermutung, was die Wecker-Funktion stört.

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Super Charged News hervor. Betroffen sind dem Bericht zufolge Nutzer, die auf iOS 17 umgestiegen sind. Seitdem gibt es die Probleme auch.Nutzer berichten, dass ihre Wecker nicht wie gewohnt mit Ton oder Vibration starten und stattdessen nur eine Warnung auf dem iPhone erscheint. Berichte über diesen Fehler gab es schon kurz nach dem Start von iOS 17 Ende September - doch nun nimmt das Thema durch eine viel beachteten Reddit-Post Fahrt auf . Über 1000 Kommentare gab es innerhalb kurzer Zeit und etliche Nutzer meldeten dabei ähnliche Erfahrungen mit dem lästigen Problem.Es gibt dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen, aber alle haben das Problem gemeinsam, dass eingestellte Alarme nicht wie gewohnt ausgelöst werden. Einige melden, dass der Wecker zwar startet, aber von selbst wieder beendet wird.Inwiefern das Problem mit einer iPhone-Generation zusammenhängt, ist unbekannt. Einige Nutzer berichten, dass das Problem nur auf dem iPhone 15 und dem iPhone 15 Pro auftritt, während andere Betroffenen den Bug mit älteren Geräten bemerkten. Apple hat sich bisher nicht zu einem möglichen Wecker-Bug geäußert. Es gibt stattdessen einige Theorien von Betroffenen zu einem möglichen Auslöser.Das Problem tritt möglicherweise mit der Face ID-Funktion Attention Aware - zu Deutsch Aufmerksamkeitssensible Funktionen" in Verbindung auf. Attention Aware verwendet das TrueDepth-Kamerasystem des iPhones, um zu erkennen, wann ein Nutzer auf das Display schaut, und steuert so unter anderem das Dimmen oder die Lautstärke von Warnhinweisen.Mit iOS 17 hat Apple außerdem den neuen Standby-Modus eingeführt, der startet, sobald das iPhone im Querformat angedockt ist und geladen wird. Die Theorie ist, dass der Standby-Modus nachts das Gesicht des Benutzers falsch erkennt, wenn dieser schläft und unwillkürlich auf das iPhone schaut, was dazu führt, dass die Alarme stumm geschaltet werden.Nutzer berichteten, dass, sobald sie die "Aufmerksamkeit-sensiblen Funktionen" abschalten, das Problem erledigt ist. Wenn man die Funktionen nicht verwenden möchte, kann man sie in der Einstellungen-App unter "Face ID & Code" mit einem Klick deaktivieren.