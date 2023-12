Ärger um HP Smart-App: Microsoft veröffentlicht Troubleshooter Tool

Ende November hatte die Meldung die Runde gemacht, dass sich die HP Smart-App ohne Zustimmung der Nutzer auf Windows 10- und Windows 11-Systeme automatisch installiert und das Drucker diverser Hersteller fälschlicherweise umbenannt werden. Nun gibt es eine Lösung per Update.

Windows Server 2008

Windows Server 2012

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

Windows 10

Windows 11

Zusammenfassung HP Smart-App installierte sich ohne Erlaubnis auf Windows 10/11

Update KB5034510 als Lösung für ungewollte Druckerumbenennungen

Metadata Troubleshooter Tool stellt richtige Druckerinformationen wieder her

Tool entfernt falsche HP LaserJet M101-M106-Daten und deinstalliert HP Smart

Verfügbar im Microsoft Download Center für diverse Windows-Versionen

Microsoft Support bietet Anleitung zur Nutzung des Troubleshooters

Änderungen an Symbolen und Metadaten können Stunden nach Programmende dauern

Mit KB5034510 hat das Windows-Team jetzt eine Abhilfe für den Fehler veröffentlicht. Es handelt sich dabei um das "Microsoft Printer Metadata Troubleshooter Tool" vom Dezember 2023 . Das Update wird nicht automatisch verteilt.Das Metadata Troubleshooter Tool soll Nutzern und Administratoren helfen, die fälschlicherweise geänderten Druckernamen und -symbole wieder abzuändern. Mit diesem Tool werden die Druckerinformationen überprüft. Es stellt alle zuvor heruntergeladenen Modellinformationen und Symbole wieder her und entfernt die "falschen" HP LaserJet M101-M106-Modellinformationen, Symbole und Anwendungszuordnungen von Druckern.Das Tool deinstalliert zudem die Anwendung HP Smart, wenn falsche Metadaten gefunden wurden, keine HP Drucker oder HP Druckertreiber installiert sind und die Anwendung nach dem 25. November 2023 installiert wurde.Dieses Tool zur Problembehandlung ist im Microsoft Download Center verfügbar, und zwar für folgende Windows-Versionen:Tipps zur Verwendung des Troubleshooters gibt es beim Microsoft Support Die Änderung von Symbolen und Metadaten kann einige Stunden nach Beendigung des Programms dauern. Laut Microsoft gibt es auch eine Fehlermeldung, wenn man das Programm verwendet, ohne das dies nötig gewesen ist. Dann zeigt der PC die Meldung "Troubleshooter not applicable since metadata package not found" an und man kann davon ausgehen, dass man nicht von dem Problem betroffen war.