Bluetti Balkonkraftwerk: Die "Rundum sorglos"-Lösung mit 800 Watt

Neben tragbaren Powerstations und Hausspeicherbatterien bietet Bluetti ab sofort sein erstes Balkonkraftwerk an. Mit einfacher Instal­la­tion, wetterfesten Komponenten und hocheffizienten Solarmodulen kön­nen jährlich bis zu 435 Euro an Stromkosten gespart werden.

Bluetti

Bluettis Solaranlage für den Balkon

Saubere Energie und überschaubare Kosten

Solarstrom für Tag und Nacht

Einfacher Aufbau und Erweiterung auf 800 Watt

Lange hat der renommierte Hersteller an seinem ersten Produkt dieser Art gearbeitet, nun startet endlich der Verkauf vom Bluetti Balkonkraftwerk . Bekannt für seine Modularität, stellt das Unternehmen verschiedene Bundles bereit, wahlweise mit flexiblen oder Glas-Solarmodulen und Batterien mit bis zu 4300 Wattstunden (Wh) zur Zwischenspeicherung für die Nacht.Passend zur Weihnachtszeit profitiert ihr nicht nur von der anhaltenden Mehrwertsteuerbefreiung für Balkonkraftwerke, sondern mit dem Codeauch von einem zusätzlichen Rabatt in Höhe von 50 Euro. Schaut jetzt im Online-Shop vorbei.Hohe und stark schwankende Energiepreise sowie ein wachsendes Umweltbewusstsein lassen immer mehr Bürger über die Anschaffung einer Solaranlage nachdenken. Gerade mit einem Balkonkraftwerk ist der Anfang besonders leicht, um auf lange Sicht zu sparen und sich die saubere Solarenergie in die eigenen vier Wände zu holen. Und das ganz ohne Handwerker und zu überschaubaren Kosten.Bluetti bietet sein Balkonkraftwerk theoretisch in vier Ausführungen an, wobei nur zwei grundlegende Entscheidungen getroffen werden müssen - mit oder ohne Stromspeicher und die Art der Solarmodule. Gewählt werden kann zwischen Glas-Solarmodulen, die mit je 410 Watt einen hohen PV-Eingang bieten und auf anpassbaren Standfüßen installiert werden, und flexiblen Paneelen. Letztere bietet jeweils bis zu 255 Watt und erleichtern die Installation.Das Bluetti Balkonkraftwerk ist in der Lage, maximal zwei Glas-Solarmodule (820 Watt) oder vier flexible Paneele (1020 Watt) über den mitgelieferten Mikroumrichter A80 und den optionalen Solarladeregler D100S anzuschließen. Den Wirkungsgrad der Solarmodule gibt der Hersteller mit hervorragenden 23 Prozent an, wobei mit der Umwandlung von Solar in Strom nur maximal 10 Prozent "verloren" gehen sollen.Richtig Fahrt nimmt das Balkonkraftwerk auf, wenn es mit zwei Bluetti B210-Akkus (je 2150 Wh) kombiniert wird. Der Solarladeregler sorgt in diesem Fall dafür, dass nur der Strom ins Netz gespeist wird, den eure Elektronikgeräte tatsächlich benötigen. Der Überschuss landet automatisch in den langlebigen LiFePO4-Batterien, die die Versorgung übernehmen, wenn die Sonne nicht scheint.Die Installation des gegen Wind, Wasser und Staub geschützten Bluetti Balkonkraftwerks ist besonders einfach und benötigt nur wenig handwerkliches Geschick. Nach "Plug-and-play"-Manier ist das System in weniger als einer Stunde aufgebaut und wird am Ende über eine handelsübliche Steckdose dem eigenen Stromnetz hinzugefügt. Von diesem Zeitpunkt an werden alle Geräte im Haushalt zusätzlich zum Stromnetz auch mit sauberer Solarenergie betrieben.Die Höchstausgangsleistung beträgt derzeit 600 Watt. Sie kann allerdings sofort erhöht werden, sobald die neue Netzhöchstgrenze (800 Watt) der deutschen Netzanschlussvorschriften am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist. Eine Stromnetz-Registrierung ist dabei nicht erforderlich und Bluetti bestätigt, dass sämtliche Balkonkraftwerk-Bundles abseits der Mehrwertsteuerbefreiung auch für mögliche staatliche Fördermittel infrage kommen.