Umfassende Analyse: Wir bauen an einer Erde wie vor 14 Mio. Jahren

Wissenschaftler haben jetzt die Ergebnisse einer der bisher um­fas­sends­ten Untersuchungen über die vorgeschichtlichen Umweltbedingungen auf der Erde veröffentlicht. Die Daten zeigen auf, wie dramatisch unser Handeln den Planeten verändert.

Schwankungen in Jahrmillionen

Lange Stabilität zu Ende

Zusammenfassung Studie zeigt menschlichen Einfluss auf den Klimawandel

Daten reichen 66 Millionen Jahre zurück

Neue Technologien für präzisere CO₂-Historie

Aktueller CO₂-Wert wie vor 14-16 Millionen Jahren

CO₂-Maximum vor 50 Millionen Jahren festgestellt

Menschheit entwickelte sich bei stabilen 270-280 ppm CO₂

Schnelle CO₂-Zunahme seit der Industriellen Revolution

Die in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Studie deckt den Zeitraum von vor 66 Millionen Jahren bis zur Gegenwart ab - also grob den Zeitrahmen seit dem großen Massenaussterben, das die Ära der Dinosaurier beendete. Mit neuesten Technologien wurden biologische und geochemische Signaturen aus der tiefen Vergangenheit analysiert, um den historischen CO₂-Nachweis mit größerer Präzision als je zuvor zu rekonstruieren.Die Untersuchung zeigt noch einmal eindrücklich, dass die Menschheit das globale Klimasystem in einer bisher unbekannten Geschwindigkeit verändert. Aktuell liegt der CO₂-Gehalt mit 420 Teilen pro Million (ppm) demnach auf einem Niveau, das zum letzten Mal vor rund 14 bis 16 Millionen Jahren vorhanden war. Damals sorgten wahrscheinlich klimatische Veränderungen dafür, dass in Afrika die Evolution von Affenartigen beschleunigt wurde und unsere ersten Vorfahren von Bäumen in die Steppe umzogen.Noch viel weiter zurück konnte man auch ein CO₂-Maximum finden. Dieses datiert auf rund 50 Millionen Jahre zurück, die globale Durchschnittstemperatur lag damals etwa 12 Grad höher als heute und es herrschten völlig andere Umweltbedingungen. Über die darauffolgenden Jahrmillionen hinweg sankt der CO₂-Gehalt der Atmosphäre aber immer weiter ab.Als die Konzentration des Gases sich vor rund 2,5 bis 3 Millionen Jahren auf einem Niveau von 270 bis 280 ppm einpendelte, traten die ersten Menschen auf den Planeten. Bis vor rund 250 Jahren blieb dieser Wert mit einigen kleineren Schwankungen stabil - in ihrer gesamten Evolution musste sich die Menschheit also zwar mit spürbaren Klimaveränderungen wie etwa der Eiszeit auseinandersetzen, doch CO₂-Konzentrationen jenseits der 400 ppm kennen wir aus unserer Geschichte nicht.Grundsätzlich ist es für das Leben auf der Erde kein Problem, sich auf neue Grundlagen einzustellen - die Veränderungen vollzogen sich aber eben über hunderttausende bis Millionen von Jahren. Die Menschheit hat mit ihrer Lebensweise seit der industriellen Revolution nun aber dafür gesorgt, dass die CO₂-Anteile binnen Jahrzehnten signifikant in die Höhe gehen. Diverse Experten haben ihre Zweifel, dass unsere Zivilisation die daraus folgenden Umweltveränderungen überstehen wird.