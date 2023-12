Nur zwei Wochen vor Weihnachten sinken bei Amazon die Preise für Smart-Home-Produkte von Aqara. Der beliebte Hersteller bietet günstige Angebote für Matter-Hubs, Thermostate, IP-Kameras und Sensoren aller Art. Wir zeigen euch die besten Deals.

iStock / Getty Images

Rabattaktion macht Smart Home bezahlbar

Der Winter kann kommen

Aqara E1 Heizkörperthermostat Jetzt für 44,99 Euro bei Amazon

Anwesenheitssensor und Universal-Hub

Aqara FP2 Anwesenheitssensor Jetzt für 66,39 Euro bei Amazon

Weihnachten ist die perfekte Zeit, um die eigenen vier Wände oder die von Familie und Freunden in ein Smart Home zu verwandeln und aufzurüsten. Passend dazu veranstaltet der renommierte Hersteller Aqara seine Weihnachtsangebote bei Amazon, wobei nahezu das gesamte Portfolio des Unternehmens von einem Xmas-Rabatt profitiert.Gerade die kalte Jahreszeit und schwankende Strom- und Gaspreise in Deutschland rücken das Thema Energiesparen immer mehr in den Vordergrund. Das Aqara E1 Heizkörperthermostat ist daher unsere erste Wahl, wenn es darum geht, das Smart Home zu erweitern. Mit einer klassischen Zeitsteuerung, Automationen in Verbindung mit Aqaras Temperatursensoren und der Sprachsteuerung via Alexa, Siri und Google Assistant können wir im Optimalfall unsere Heizkosten senken.Passend dazu kombinieren wir das Heizkörperthermostat mit dem Aqara Tür- und Fenstersensor sowie dem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor . Somit stellen wir sicher, dass wir gerade im Winter nicht zum Fenster hinaus heizen oder aber auch das Durchlüften nicht vergessen. Zudem geben uns die Sensoren Sicherheit und erinnern uns daran, Fenster und Türen zu schließen, bevor wir das Haus verlassen.Das Flaggschiff unter den Sensoren stellt derzeit der Aqara FP2 dar. Der kabelgebundene Anwesenheitssensor überwacht den Raum mithilfe einer mmWave Radar-Zonenpositionierung, die vor allem in größeren Zimmern oder Loft-Wohnungen bis zu 30 Zonen gleichzeitig erfassen und sogar bis zu fünf Personen erkennen kann. In einem Wohnzimmer mit Essbereich kann so etwa die Beleuchtung automatisiert werden, je nachdem in welchem Bereich sich gerade Personen aufhalten.Dreh- und Angelpunkt ist zu guter Letzt der Aqara M2 Hub , der als Schaltzentrale für sämtliche Aqara-Produkte empfohlen wird. Via WLAN können dem Smart Home bis zu 128 Geräte über nur einen Hub hinzugefügt werden, der gleichzeitig in der Lage ist, Infrarot-Signale an Geräte weiterzugeben - z.B. zum Einschalten des Fernsehers. Und dank Zigbee 3.0-Technologie und Matter-Support ist auch er offen für die gängigen Ökosysteme mit Amazon Alexa, Apple HomeKit (Siri) und Google Assistant.