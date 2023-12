Diese Woche neu: Alle Neustarts Netflix, Disney+ und Prime Video

In dieser Woche laufen bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 35 Filme und Serien an. Zu den Highlights der Streaming-Anbieter gehören unter anderem Leave the World Behind, Birds of Prey, Elvis und Family Guy. Hier findet ihr die Neustarts im Überblick.

Die Ruhe vor dem Weihnachtssturm

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 50

Die Tautropfentagebücher: Staffel 2 ab 4. Dezember

Stavros Halkias: Fat Rascal ab 5. Dezember

Weihnachten mal anders ab 6. Dezember

Insidious: The Red Door ab 6. Dezember

Pax Massilia ab 6. Dezember

Hilda: Staffel 3 ab 7. Dezember

Ich hasse Weihnachten: Staffel 2 ab 7. Dezember

Analog Squad ab 7. Dezember

Der Zweite Weltkrieg: Von der Front ab 7. Dezember

Ich und die Walter Boys ab 7. Dezember

Knokke Off ab 7. Dezember

The Archies ab 7. Dezember

Naga ab 7. Dezember

Leave the World Behind ab 8. Dezember

Blood Vessel ab 8. Dezember

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 50

Peppermint ab 4. Dezember

The Storied Life of A.J. Fikry ab 4. Dezember

The Melodic Blue: Baby Keem ab 5. Dezember

Mortal Kombat ab 6. Dezember

Elvis ab 8. Dezember

Silber und das Buch der Träume ab 8. Dezember

The Bad Guy | Staffel 1 ab 8. Dezember

Dating Santa ab 8. Dezember

Un Stupéfiant Noël ab 8. Dezember

Santa Mi Amor ab 8. Dezember

Till Death ab 8. Dezember

Merry Little Batman ab 8. Dezember

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn ab 10. Dezember

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 50

Isabel Preysler: Mein Weihnachten - Staffel 1 ab 5. Dezember

Theater Camp ab 6. Dezember

Family Guy - Staffel 21 (Batch 1) ab 6. Dezember

American Horror Stories - Staffel 3, Batch 1 ab 6. Dezember

Soundtrack #2 ab 6. Dezember

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund - Staffel 2 ab 6. Dezember

Dr. Ole: Tierarzt im Einsatz - Staffel 1 ab 6. Dezember

Gregs Tagebuch zu Weihnachten: Keine Panik! ab 8. Dezember

Versprochen ist versprochen 2 ab 8. Dezember

Auf Netflix dreht sich in dieser Woche alles um den Apokalypse-Thriller Leave the World Behind mit Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali und Myha'la. Zudem soll mit Streifen und Serien wie "Weihnachten mal anders" oder der zweiten Staffel von "Ich hasse Weihnachten" eine gewisse Feiertagsstimmung aufkommen. Die Alternative zum friedlichen Fest: der Horrorfilm Insidious (The Red Door) mit Patrick Wilson und Rose Byrne. Amazon Prime Video hält hingegen diverse Lizenztitel bereit, die nur zeitweilig exklusiv zu sehen sind. Darunter der ältere Actionstreifen Peppermint mit Jennifer Garner, Mortal Kombat, Elvis und Birds of Prey mit Margot Robbie als Harley Quinn sowie Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead und Jurnee Smollett. Als Eigenproduktion zeigt man die italienische Krimiserie The Bad Guy.Aus dem Disney+-Programm stechen in dieser Woche nur eine Handvoll bekannte Filme und Serien heraus. Unter anderem Versprochen ist versprochen 2 als eher unbekanntes, weniger erfolgreiches und ohne Arnold Schwarzenegger aus­kom­men­des Sequel aus dem Jahr 2014. Außerdem starten neue Folgen der dritten Staffel von American Horror Stories und der 21. Staffel von Family Guy.