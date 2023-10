Leave the World Behind: Erster Trailer zum Netflix-Endzeitthriller

Mehr als nur ein Cyberangriff?

Das Ende der Welt ist nah: In der starbesetzten Netflix-Produktion Leave the World Behind werden zwei Familien mit dem unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch unserer Zivilisation konfrontiert. Der nun veröffentlichte Trailer wirft dabei recht viele Fragen auf, die aber schon bald beantwortet werden dürften.In Leave the World Behind mieten Amanda und ihr Ehemann Clay (gespielt von Julia Roberts und Ethan Hawke) ein Fernhaus auf Long Island an, um dort zusammen mit ihren beiden Kindern eine ruhige Zeit verbringen zu können. Wer die Romanvorlage des Schriftstellers Rumaan Alam kennt, weiß jedoch, dass der erhoffte Frieden nicht lange anhält. Denn eines Nachts stehen ein gewisser G. H. (Mahershala Ali) und dessen Tochter Ruth (Myha'la) vor der Tür.G. H. versichert, der eigentliche Besitzer des Hauses zu sein und er berichtet der irritierten Familie von einem gewaltigen Cyberangriff auf das ganze Land. Dessen Folgen werden allmählich auch auf Long Island spürbar, allerdings bröckelt nach und nach auch das Vertrauen der beiden Familien zueinander, denn hinter der Sache scheint deutlich mehr zu stecken, als zunächst angenommen.Was es mit all dem auf sich hat, zeigt sich spätestens ab dem 8. Dezember 2023, wenn Leave the World Behind weltweit bei Netflix startet. Bereits heute feiert der Thriller beim AFI Fest in Hollywood seine Weltpremiere.