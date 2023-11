Konkurrenz für Star Wars? Der neue Rebel Moon-Trailer ist da

Sci-Fi-Abenteuer in zwei Teilen

Mit Rebel Moon startet zum Jahresende noch einmal ein ganz besonderes Sci-Fi-Highlight bei Netflix. Dieses erzählt eine komplett eigenständige Geschichte, die aber nicht ganz zufällig an das Star-Wars-Universum erinnert. Jetzt ist ein neuer Trailer zum Weltraumspektakel erschienen - und der weiß zu beeindrucken.Rebel Moon ist das neueste Großprojekt des Regisseurs Zack Snyder (300, Justice League), welches ursprünglich einmal als offizieller Ableger der Star Wars-Reihe geplant war, letztendlich dann aber doch nicht mehr zu Disneys Plänen mit dem Franchise passte. Umgesetzt wurde die Idee trotzdem, wenn auch ohne Verbindungen zu Star Wars und eben gemeinsam mit Netflix. Immerhin hatte Snyder bereits bei Army of the Dead erfolgreich mit dem Streaming-Dienst zusammengearbeitet.Dieser wird Rebel Moon ab Ende Dezember zeigen, oder zumindest den ersten Teil, denn das Epos ist auf zwei Teile ausgelegt. "Kind des Feuers" erzählt zunächst die Geschichte der friedlichen Mondkolonie Veldt, die nach unwissentlichen Geschäften mit der Bloodaxes-Rebellentruppe zur Zielscheibe ihrer Mutterwelt wird.Zum Schutz von Veldt tritt daher nun die geheimnisvolle Kämpferin Kora (gespielt von Sofia Boutella) an, die zunächst einmal nach weiteren Verbündeten suchen muss. Der neue Trailer zeigt unter anderem den Söldnerpiloten Kai (Charlie Hunnam) und den Mondfarmer Gunnar (Michiel Huisman), die sich beide der Kriegerin anschließen. Aber auch der Roboter Jimmy (von Anthony Hopkins gesprochen), der Hauptantagonist Admiral Atticus Noble (Ed Skrein), die spinnenähnliche Kreatur Harmada (Jena Malone) und viele weitere Figuren gibt es in der Vorschau zu sehen.Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers startet am 22. Dezember 2023 bei Netflix, Teil 2: Die Narbenmacherin folgt am 19. April 2024.