Indiana Jones 5: Neuer Trailer zu "Das Rad des Schicksals" erschienen

Im Juni kehrt Harrison Ford in seine Paraderolle als Indiana Jones zurück - ein letztes Mal, denn "Das Rad des Schicksals" wird dann den endgültigen Abschluss der Filmreihe markieren. Dass Fans zum Ende noch einmal voll auf ihre Kosten kommen werden, lässt jetzt ein neuer Trailer vermuten.In "Das Rad des Schicksals" hat sich Indiana Jones eigentlich schon längst in den wohlverdienten Ruhestand begeben, als eines Tages seine Patentochter Helena Shaw (gespielt von Phoebe Waller-Bridge) auftaucht und Indy mit einer alten Geschichte konfrontiert: Während des Krieges hatte dieser nämlich ein geheimnisvolles Rad gefunden, welches den Lauf der Geschichte verändern könnte. Für sich gewinnen konnte er das magische Relikt damals allerdings nicht. Wie der neueste Trailer nun verrät, ist jetzt nicht nur Helena, sondern auch eine Gruppe Nazis um den Oberarzt Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) hinter dem Rad her - und diese wollen mit dessen Kraft anscheinend ihre Kriegsniederlage ungeschehen machen.Indiana Jones und das Rad des Schicksals startet am 29. Juni 2023 in den deutschen Kinos.