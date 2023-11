Zwei Mrd. Jahre alter Gammablitz hämmerte 2022 auf die Erde ein

Diverse Satelliten registrierten im vergangenen Jahr den hellsten bisher gesehenen Gammastrahlenausbruch. Inzwischen zeigen weitergehende Forschungen, dass die eintreffende Strahlung vorübergehend auch Schäden an unserer Atmosphäre angerichtet hat.

NASA

Langer Weg zu uns

Ozonschicht in Gefahr

Der unglaublich helle und lang anhaltende Gammastrahlenausbruch - der als "hellster aller Zeiten" (BOAT) bezeichnet wird und offiziell die Bezeichnung GRB 221009A trägt - wurde im Oktober 2022 von einer Reihe von Hochenergie-Satelliten rund um die Erde entdeckt. Man geht davon aus, dasser entstand, als ein massereicher Stern in einer Entfernung von mehr als 2 Milliarden Lichtjahren explodierte und eine Supernova erzeugte, bevor er zu einem Schwarzen Loch kollabierte."Wir messen Gammastrahlenausbrüche seit den 1960er Jahren, und dies ist der stärkste jemals gemessene Ausbruch", sagte Pietro Ubertini, ein Wissenschaftler am National Institute for Astrophysics, der ein aktuelles, in Nature Communications veröffentlichtes Paper mitgeschrieben hat. Das zweitstärkste Event dieser Art war zehnmal schwächer.Als die Strahlung der Explosion auf unseren Planeten traf, scheint der BOAT schwere Auswirkungen auf die Ionosphäre der Erde gehabt zu haben. Diese Atmosphärenschicht, die sich in einer Höhe von 50 bis 1.000 Kilometern über der Erdoberfläche befindet, ist reich an elektrisch geladenen Teilchen.Die Welle an Teilchen, die beim BOAT die Erde erreichte, dauerte nur rund 800 Sekunden an. Dies reichte aber, um Störungen in der Ionosphäre herbeizuführen, die über Stunden anhielten. "Bemerkenswert ist, dass sich diese Störung auf die untersten Schichten der Ionosphäre der Erde auswirkte, die sich nur wenige Dutzend Kilometer über der Oberfläche unseres Planeten befinden, und einen Abdruck hinterließ, der mit dem einer großen Sonneneruption vergleichbar ist", sagte Laura Hayes, eine Sonnenphysikerin bei der Europäischen Weltraumorganisation Esa.Da die Strahlung über zwei Milliarden Jahre unterwegs war, hielten sich die Probleme allerdings in Grenzen. Das kann jedoch deutlich anders aussehen, wenn es in unserer kosmischen Nachbarschaft zu einer Supernova kommt. Dann könnte ein Gammastrahlungs-Ausbruch beispielsweise die ohnehin schon angeschlagene Ozonschicht hinwegfegen. Die vorliegenden Daten zum BOAT untermauern auch die Theorie, dass ein solcher Ausbruch eventuell für eines der bekannten Massenaussterben von Arten auf unserem Planeten verantwortlich war.