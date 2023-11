Ohne Abo: Lebenslanger pCloud-Speicher mit 85% Black-Friday-Rabatt

Das Schweizer Unternehmen pCloud bietet seinen Cloud-Speicher ohne Abo zum Black Friday besonders günstig an. Das limitierte 3-in-1-Bundle als auch die Lifetime-Pläne sind um bis zu 85 Prozent reduziert. Getreu dem Motto: Einmal bezahlen, lebenslangen Zugang erhalten.

pCloud konnte sich in den letzten Jahren durch einen entscheidenden Vorteil zu einem der beliebtesten Cloud-Speicher-Anbieter Deutschlands entwickeln. Statt eine monatlich fällige Grundgebühr aufzurufen, bietet das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz beliebte Lifetime-Tarife an. Das heißt: Einmal bezahlen, le­bens­lan­ger Zugang. Und das mit einem Speicherplatz von bis zu 10 Terabyte (TB).Selbstverständlich senkt auch pCloud seine Preise anlässlich des schwarzen Freitags. Bis zu 85 Prozent Rabatt erhält man jetzt auf das limitierte 3-in-1-Bundle bestehend aus Cloud-Speicher (5 TB), starker Verschlüsselung und einem praktischen Passwort-Manager. Zudem sind auch die reinen Speicher-Tarife drastisch reduziert, wie der nachfolgende Überblick zeigt.pCloud ist seit mittlerweile 10 Jahren am Markt und konnte bereits mehr als 19 Millionen Nutzer weltweit von seinem Cloud-Speicher überzeugen. Dabei spielt natürlich nicht nur die attraktive Einmalzahlung für eine lebenslange Lizenz eine große Rolle, sondern auch die Themen Sicherheit und Datenschutz, die pCloud nach Schweizer Gesetzgebung besonders ernst nimmt.So verfügt das Unternehmen über ISO-zertifizierte Rechenzentren in Luxemburg sowie im US-Bundesstaat Texas und lagert eure Daten mehrfach gespiegelt und mit 256-Bit-AES verschlüsselt, besonders sicher und jederzeit verfügbar in der Cloud. Zudem überzeugt das Handling, wahlweise über das Web-Interface, in Apps für Windows, MacOS, iOS und Android oder über Browser-Erweiterungen.Mit seinem limitierten 3-in-1-Bundle blickt pCloud zudem über den Tellerrand. Denn die Schweizer bieten nicht mehr nur einen sicheren Cloud-Speicher, sondern auch eine zusätzliche, nutzerseitige Verschlüsselung (Zero-Knowledge-Prinzip) und mit pCloud Pass einen praktischen Datentresor für Passwörter, Kreditkartendetails und Co. an. Alles in einem günstigen und nur einmalig zu zahlenden Lifetime-Paket.