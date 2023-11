Black-Week-Rabatt: Sony OLED- & LED-TVs bei Media Markt reduziert

Auf der Suche nach einem neuen Fernseher sollte man sich die Black Week Angebote von Media Markt und Sony heute genauer ansehen. Im Online-Shop des Händlers erhält man viele Modelle stark reduziert. Mit dabei: Der Bravia A80L OLED-TV, X75WL und X85L.

Sony

Black Friday und Cashback überzeugen

Sony Bravia OLED: "Zuhause wie im Kino"

Die Bestseller aus der Mittelklasse

Sony Bravia KD-55X85L (LED) Jetzt für 849 Euro bei Media Markt

Sony Bravia XR-65A80L (OLED) Jetzt für 1999 Euro bei Media Markt

Schnäppchenjäger können sich bei Media Markt über einen starken Rabatt freuen, den der Händler ab sofort für Sony-Fernseher anbietet. Dabei sinken die Preise nicht nur bei Premium-Geräten mit OLED-Technologie, sondern auch bei beliebten Bestsellern aus der Mittelklasse und damit im Preisbereich unter 1000 Euro. Wir stellen euch unsere Favoriten vor.Nicht nur erfolgt die Lieferung für viele Sony Smart-TVs versandkostenfrei, zusätzlich bietet der Hersteller recht nettes Cashback an. Bis zu 300 Euro erhaltet ihr von Sony zurück, wenn ihr euch für einen der zur Black Week reduzierten Modelle bei Media Markt entscheidet.Die Black Friday Woche bietet sich an, nach einem neuen Fernseher Ausschau zu halten, wobei vor allem Premium-Modelle oft zum Bestpreis angeboten werden. Darunter der Sony Bravia A80L, wahlweise mit 55 Zoll 65 Zoll oder 77 Zoll . Der 4K-Smart-TV besticht mit seiner XR OLED Contrast Pro-Technik, die Farben noch satter erscheinen lässt und die Bilder mithilfe des Cognitive Processor XR weiter optimiert. "Wie die Augen im echten Leben", verspricht Sony.Bekannt ist der Sony Bravia A80L zudem für sein Acoustic Surface Audio+, die den Bildschirm in einen großen Lautsprecher verwandelt und somit den Sound intensiviert. Natürlich sind auch Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10 und HLG mit von der Partie. Besitzer der PlayStation 5 und Xbox Series X profitieren weiterhin von einem 120-Hz-Panel, HDMI 2.1 und dem Auto Low Latency Mode. Ebenso mit an Bord: Google TV, Amazon Alex und Google Assistant.Media Markt bietet aber nicht nur die beeindruckenden OLED-TVs günstiger an, auch die beliebten Mittelklasse-Modelle zeigen sich zu einem guten Preis. Etwa die 4K-LED-Fernseher der Familien Sony Bravia X75WL und Bravia X85L . Letzterer etwa kommt ebenfalls mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und bietet eine Full-Array-LED-Beleuchtung, Dolby Vision, Atmos und die IMAX Enhanced-Technik. Premium-Qualität gibt es in Hinblick auf Bild und Ton somit auch für unter 1000 Euro.