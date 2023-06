Futurama kehrt (mal wieder) zurück: Erster Trailer zur neuen Staffel

Erster Blick auf die neuen Folgen

Im Juli startet eine neue Staffel der schrägen Science-Fiction-Cartoonserie aus der Feder des Simpsons-Schöpfers Matt Groening auf Disney+. Ein Trailer stimmt jetzt auf das Wiedersehen mit Fry, Leela, Bender und Co. ein.Futurama ist wieder da, zumindest fast: Los geht es nämlich am 24. Juli 2023 auf Disney+, wo dann vorerst 20 neue Folgen starten, ziemlich genau zehn Jahre nach dem Finale der siebten Staffel und dem vorläufigen Serien-Aus. Der erste Trailer steckt voller witziger Anspielungen, verrät ansonsten aber nicht allzu viel zur Handlung. Dies ist allerdings auch nicht unbedingt notwendig, da die Serie auch weiterhin am gewohnt episodenhaften Erzählstil festhalten dürfte.Deutlich wird außerdem, dass die Planet-Express-Crew mit Leela, Bender, Fry, Amy, Professor Farnsworth, Dr. Zoidberg und Hermes Conrad wieder vollzählig zurückkehrt, zumindest deutsche Zuschauer sich wohl oder übel aber an neue Stimmen gewöhnen müssen. Dies liegt schlicht daran, dass die alten Synchronsprecher inzwischen teilweise gestorben sind oder sich im wohlverdienten Ruhestand befinden. Wer möchte, wird bei Disney+ natürlich aber auch zum englischen Originalton wechseln können. Dort stehen übrigens auch alle alten Folgen zum Abruf bereit.Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Futurama nach einer Absetzung wieder zurückkehrt: Die ursprünglich 1999 gestartete Serie wurde 2003 schon einmal abgesetzt, kehrte dann aber für ein paar Jahre zurück, bevor aufgrund schwindender Zuschauerzahlen erneut der Stecker gezogen wurde. Für den nächsten Anlauf sind nun zunächst 20 weitere Episoden geplant. Ob danach noch mehr folgen, bleibt abzuwarten. In den USA gibt es Futurama auf Hulu zu sehen.