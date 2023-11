Microsoft Surface: Laptops und Tablets bei Media Markt zum Tiefpreis

Im Vorfeld des Black Friday sinken bei Media Markt die Preise für viele beliebte Microsoft-Produkte. So werden das Surface Pro 9, der Surface Laptop 5 und der Surface Laptop Go 3 aktuell zum Tiefpreis angeboten. In Kombination mit Microsoft 365 kann man sogar noch mehr sparen.

Die frisch gestartete Black Week bei Media Markt nutzt auch Microsoft, um Schnäppchenjägern seine Surface-Familie schmackhaft zu machen - mit Erfolg. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von den für Windows 11 optimierten Notebooks und 2-in-1s mit Intel Core i5-Prozessoren und flotten SSDs kann überzeugen.Wer den Kauf des Surface Pro 9, Laptop Go 3 oder Laptop 5 mit Microsoft 365 Single kombiniert, erhält das Office-Paket mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Co. samt Jahreslizenz für nur 29,99 Euro. Ein Rabatt von 30 Euro. Das passende Angebot findet ihr direkt auf den Produktseiten.Mit dem Surface Laptop Go 3 spricht Microsoft nicht nur Einsteiger an, die sich auf den Alltag in Office-Programmen und im Netz fokussieren, sondern auch jene, die oft unterwegs sind. Der 12,45-Zöller mit Touchscreen bringt nämlich gerade einmal 1,13 Kilogramm auf die Waage und verspricht eine lange Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden. Dank Intel Core i5-1235U, 8 GB RAM und einer schnell 256-GB-SSD überzeugt hier zudem die Leistung.Eine Nummer größer und in der Premium-Riege ein Regal höher ist der Microsoft Surface Laptop 5 angesiedelt. Er setzt auf ein 13,5-Zoll-Touchscreen mit einer hohen Auflösung von 2256 x 1504 Pixeln und eine größere Batterie für Akkulaufzeiten von bis zu 18 Stunden. Die Handballenauflage ist zudem mit wertigem Alcantara überzogen und Features wie Dolby Vision IQ stechen aus der Masse klassischer Notebooks heraus.Zu guter Letzt bietet das Microsoft Surface Pro 9 die wohl größte Flexibilität unter den Geräten der Surface-Familie. Das 13 Zoll große Windows-11-Tablet gilt als eines der beliebtesten Convertibles, das sich mit einer optionalen Tastatur in ein Notebook umfunktionieren lässt. Somit verbindet es die beiden Produktwelten miteinander, ohne dank Intel-Hardware auf Leistung verzichten zu müssen.Das Microsoft Surface Pro 9 und der Surface Laptop 5 tragen das Intel Evo-Logo und haben damit bewiesen, dass sie hohe Standards erfüllen. Wie z.B. das Aufwachen aus dem Schlafmodus in weniger als einer Sekunde, eine Akkulaufzeit von mindestens neun Stunden bei realistischer Arbeitsbelastung und Schnellladefunktionen, die es ermöglichen, in nur 30 Minuten genug Strom für mindestens vier Stunden Nutzung zu laden.