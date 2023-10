DJI Mini 4 Pro: Media Markt verkauft Drohnen jetzt zum Tiefpreis

Bei Media Markt wird die neue DJI Mini 4 Pro heute zu einem besonders niedrigen Preis angeboten. In der Fly More Combo samt DJI RC 2 und Zusatzakkus landet die kompakte Drohne erstmals unter 1000 Euro. Das Angebot inklusive MwSt.-Rabatt gilt nur für kurze Zeit.

Anzeige

DJI

Starker Rabatt auf DJI-Drohnen

DJI Mini 4 Pro + Fly More Combo Jetzt für 949 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Weitere Informationen zur DJI Mini 4 Pro

DJI Mini 4 Pro + Fly More Combo Jetzt für 949 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Die 19-Prozent-Aktion bei Media Markt und Saturn sorgen für ein besonders günstiges Angebot der DJI Mini 4 Pro. In der sogenannten Fly More Combo ist die Drohne jetzt für nur noch 949 Euro erhältlich. Mit dabei sind die neue DJI RC 2 (Fernbedienung), ein Gimbal-Schutz, drei Akkus, eine Tragetasche und eine Vielzahl an Zubehör, etwa Propeller, Schrauben und Co.Bei anderen Händlern werden für das DJI-Bundle mindestens 1129 Euro fällig. Zudem ging die DJI Mini 4 Pro samt der Fly More Combo bisher noch nie für unter 1000 Euro über virtuelle Ladentheken. Media Markt erreicht somit den aktuellen Allzeit-Bestpreis.Die DJI Mini 4 Pro bringt, wie viele der kompakten Drohnen des Herstellers, weniger als 249 Gramm auf die Waage und bietet pro Akkuladung eine Flugzeit von bis zu 34 Minuten. Mit der bei Media Markt angebotenen Fly More Combo kommt man somit auf über 1,5 Stunden. Weiterhin setzt die Mini 4 Pro auf einen 1/1,3″ CMOS-Sensor mit 48 Megapixeln, einer f/1,7-Blende, 4K/60-Aufnahmen samt HDR, 4K/100-Zeitlupen und Software-Features wie DJI MasterShots.Im Vergleich zur DJI Mini 3 Pro setzt die Mini 4 Pro auf eine bessere, om­ni­di­rek­tio­na­le Hindernisvermeidung und profitiert dank der DJI O4-Technologie von einer Reichweite von bis zu 20 Kilometern. Ebenso überzeugt die mitgelieferte DJI RC 2. Die Fernsteuerung verfügt über ein 5,5 Zoll großes 1080p-Display und einen internen 32-GB-Speicher für direkte Bild­schirm­auf­zeich­nun­gen und Zwi­schen­spei­che­run­gen. Für 949 Euro ein toller Deal.