In den Online-Shops von Media Markt und Saturn erhaltet ihr heute die Mehrwertsteuer geschenkt. Die Angebote gelten nur bis Montag. Wir zeigen euch die besten Schnäppchen-Deals, die von der beliebten 19-Prozent-Aktion profitieren - fast so gut wie am Black Friday.

Der Mehrwertsteuer-Rabatt ist zurück

Günstige Spiele-Konsolen, SSDs und Fernseher

Drohnen, Laptops und Haushaltsgeräte reduziert

Vorteile bei Media Markt und Saturn

Auszug aus dem Rechtstext der Händler:

Ab sofort und bis zum 30. Oktober 2023 um 8:59 Uhr bieten Media Markt und Saturn einmal mehr ihren Mehrwertsteuer-Rabatt an. Trotz diverser Ausnahmen findet man bei den Händlern eine Vielzahl guter Deals. Damit ihr nicht selbst das Sortiment oder Prospekte durchstöbern müsst, haben wir die Highlights bereits für euch herausgefiltert.Der Rabatt ist direkt im Warenkorb sichtbar.Ihr legt euer Wunschprodukt in den Warenkorb und werdet an dieser Stelle über den Rabatt in Höhe der 19-Prozent-Steuer und den reduzierten, finalen Preis informiert. Viele Produkte erreichen durch das "Erlassen" der MwSt. einen tollen Sparpreis.Eine berechtigte Frage, die einfach zu klären ist. Media Markt und Saturn erlassen euch die Mehrwertsteuer. Vom End­kun­den­preis aus gesehen braucht es aber nur 15,96 Prozent, um den "steuer­freien" Betrag zu erreichen. Ein Beispiel: 100 Euro + 19% MwSt. = 119 Euro, 119 Euro - 15,966% = 100 Euro.In der 19-Prozent-Aktion von Media Markt und Saturn kommen unter anderem Gamer auf ihre Kosten. Reduziert sind nicht nur die PlayStation 5 und die Nintendo Switch bzw. das OLED-Modell , sondern auch passende SSDs zur Speichererweiterung der PS5. Am besten eignet sich die Samsung 980 Pro mit 1 TB und bereits integriertem Kühlkörper (Heatsink). Für PCs- oder Laptops mit PCIe 4.0 kommt die WD Black SN850X infrage, die ebenfalls im Angebot ist.Auf der Suche nach einem neuen 4K-Fernseher konnten uns drei Angebote besonders überzeugen. Im Premium-Segment sinkt der Preis für den LG OLED 65 C3 7LA (65 Zoll) und der für den Samsung GQ 55 S90C AT (55 Zoll). On top gibt es auch noch bis zu 200 Euro Cashback. Für Einsteiger bietet sich hingegen der klassische Philips 50PUS7608/12 (50 Zoll) im Bereich unter 400 Euro an.Der Mehrwertsteuer-Rabatt greift in den Online-Shops von Media Markt und Saturn zudem auch auf die DJI Mini 3 Pro Drohne mit DJI RC oder aber das Asus VivoBook 14 mit Intel Core i7-Prozessor und 512 GB SSD. Beim Zubehör kommen die Logitech MX Keys Plus Tastatur und der Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 2 Essential in unsere engere Schnäppchen-Auswahl.Zu guter Letzt überzeugen die Deals für Haushaltsgeräte. Im Prospekt zeigen sich etwa der Dyson V15 Detect Absolute mit Laserdüse und der weiterhin beliebte Akkusauger Dyson V8 (2023) von ihrer günstigen Seite. Alternativ kann man zum Samsung Jet 95 greifen oder sich den Saugroboter Dreame L10s Ultra genauer ansehen. Auch gibt es die MwSt. geschenkt bei Siemens-Kaf­fee­voll­au­to­ma­ten oder dem Tefal Optigrill Nicht nur der Preisnachlass kann sich während der Rabattaktion sehen lassen, auch die Services rund um den Mehrwertsteuer-Abzug überzeugen. Während der Bestellung der Top-Angebote habt ihr die Wahl, ob ihr eine Abholung in den Filialen oder eine Lieferung nach Hause bevorzugt. Letztere ist ab 59 Euro versandkostenfrei.Außerdem erhaltet ihr die dreifache Anzahl an Bonuspunkten für euer optionales MyMediaMarkt- bzw. MySaturn-Konto . Abseits des Black Friday, Cyber Monday und Prime Day sind MediaMarkt und Saturn so mit einer tollen Rabattaktion aufgeschlagen.