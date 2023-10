Russland will VPNs verbieten, um Zensur und Desinformation zu stärken

Der Krieg gegen die Ukraine war in Russland von Anfang an auch ein medialer, denn Wladimir Putin und seine Schergen mussten und müssen vor allem auch die eigene Bevölkerung auf ihrer Seite halten. Doch das wird immer schwieriger und so soll bald ein VPN-Verbot kommen.

Das hat natürlich den Hintergrund, dass die öffentliche Meinung immer kritischer wird, je länger der Krieg dauert. Und so verwundert es sicherlich nicht, wenn immer mehr Russen in ausländischen Medien nach Antworten suchen bzw. sich fragen, ob dieser Krieg wirklich so eine gute Idee war und ist.Mit herkömmlichen Mitteln ist das aber gar nicht so einfach, denn schon jetzt gibt es in Russland weitreichende Zensurmaßnahmen. Es ist alles andere als einfach, eine andere Meinung als jene der Staatsmedien bzw. der gleichgeschalteten "Alternativen" zu finden, der Zugang zu weiten Teilen ausländischer Presse ist in der Regel nicht möglich.Es sei denn man setzt ein VPN ein, denn damit kann man auf gesperrte Seiten, darunter auch soziale Medien wie Facebook, Twitter und Instagram zugreifen. Und bisher waren Virtual Private Networks auch nicht verboten - doch das könnte oder dürfte sich demnächst ändern.Wie die Moskauer Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Aussagen des russischen Senators Artem Sheikin berichtet (via Fudzilla ), ist die Medienbehörde Roskomnadzor angewiesen worden, alle VPNs zu verbannen, die Zugang zu verbotenem Material ermöglichen: "Ab dem 1. März 2024 wird eine Verordnung in Kraft treten, die VPN-Dienste blockiert, die Zugang zu in Russland verbotenen Websites bieten", so der Politiker.Zum Wie stehen bislang keine Informationen bereit, denn ein VPN-Bann ist einfacher anzukündigen als umzusetzen. So hat beispielsweise China, wo man seit jeher die "große Mauer" um das Internet gezogen hat, es aber bis heute nicht geschafft, VPNs lückenlos zu verbieten. Es ist denkbar oder sogar wahrscheinlich, dass Russland sich ebendort Hilfe holt - ob man es besser schafft als China, darf aber bezweifelt werden.