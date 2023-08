Microsoft startet Windows Server vNext Preview - Keys laufen bald ab

Microsoft hat eine neue Vorschau-Version für Windows Server veröffentlicht. Der Build für die Server vNext LTSC Preview bringt einige neue Funktionen mit. Zudem heißt es aufpassen, denn das Ablaufdatum steht kurz bevor.

Das Onboarding von Azure Arc-fähigen Servern ist jetzt im neuesten Windows Server Insider Desktop-Build verfügbar. Sie finden das neue Azure Arc-Symbol in der Systemablage (unten rechts in der Taskleiste). Versuchen Sie, den (kostenlosen) Azure Connected Machine Agent zu installieren und zu konfigurieren, indem Sie den Azure Arc Setup-Assistenten verwenden, der über das Symbol in der Taskleiste aufgerufen werden kann. Sobald Azure Arc auf Ihrem Server aktiviert ist, finden Sie Statusinformationen im Systemtray-Symbol.

Server Datacenter Insiders! Testen Sie das Terminal-Befehlszeilenprogramm auf Windows Server! Suchen Sie nach "Terminal" auf dem neuesten Server Datacenter Insider Build und starten Sie die Anwendung.

Storage Replica Enhanced Log ist jetzt im neuesten Windows Server Insider-Build verfügbar. Enhanced Log bietet eine verbesserte Leistung für die Blockreplikation, indem Dateisystemabstraktionen - und deren Leistungskosten - aus der Storage Replica Log-Implementierung entfernt werden. Weitere Informationen und Anweisungen zur Bereitstellung finden Sie unter Lernen: Link.

Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH

Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

Windows Insider können ab sofort das neue Windows Server vNext Insider Preview Build 25931 beziehen. Details dazu erklärt Windows-Managerin Stacey Clements im Techcommunity Server Blog Mit diesem neuen Server-Build gibt es einiges zu beachten. Neben dem Ablaufdatum 15. September gibt es auch noch eine bevorstehende Namensänderung. Denn obwohl es ein "VNext"-Server-Build ist, wurde das Branding bisher nicht aktualisiert und bleibt in dieser Vorschau als Windows Server 2022 erhalten.Bereits registrierte Windows Insider können direkt zur Windows Server Insider Preview Download-Seite navigieren und dort alle gewünschten Downloads starten. Wer noch nicht als Insider registriert ist, kann das im "Windows Insiders for Business Portal" übrigens jederzeit nachholen.Dort findet man auch alle nötigen Voraussetzungen für das Insider-Programm, die Teilnahme ist kostenlos. Das Update auf den neuen Build 25931kann mit dem ISO-Paket als Neuinstallation durchgeführt werden.Die Windows Server Long-Term Servicing Channel Preview steht nun im ISO-Format in 18 Sprachen sowie im VHDX-Format nur in Englisch zur Verfügung. Zum Download gibt es auch diverse Sprach-Pakete. Wer die Vorschau testen möchte, kann dazu einen der Schlüssel verwenden, die Microsoft dafür vorgesehen hat:Diese Keys sind nur für die Server vNext LTSC Preview-Builds gültig, also nicht für die regulären Updates oder für alte Server-Versionen. Das Windows Server-Vorschau-Update hat dabei ein Ablaufdatum. Es läuft am 15. September 2023 aus, ihr solltet euch also nicht wundern, falls eure Preview nach diesem Termin plötzlich streikt.