iOS 16: Sicherheitsforscher konnten Flugmodus-Anzeige manipulieren

Das mobile Apple-Betriebssystem iOS 16 kann dazu gebracht werden, falsche Informationen in Bezug auf den Flugmodus anzuzeigen. Obwohl der Flugmodus laut Display aktiviert ist, kann eine schädliche App weiter mit dem Netzwerk kommunizieren und Daten abgreifen.

Nutzer werden ausgetrickst

Zusammenfassung iOS 16 kann falsche Informationen zum Flugmodus anzeigen.

Schädliche Apps können trotz aktiviertem Flugmodus Daten abgreifen.

Flugmodus wird oft zur Privatsphäre-Verbesserung genutzt.

Forscher von Jamf Threat Labs entdecken mögliche Sicherheitslücke.

Fake-Flugmodus deaktiviert nur für die meisten Apps WLAN und mobile Daten.

Ausnutzung erfordert vollständigen Zugriff auf das jeweilige Gerät.

Obwohl der Flugmodus ursprünglich für die Verwendung während eines Fluges entwickelt wurde, verwenden zahlreiche Nutzer das Feature, um ihre In­ter­net­ver­bin­dung auch am Boden bewusst zu unterbrechen. Die Funktion kann genutzt werden, um die Akkulaufzeit zu verlängern, absichtlich nicht erreichbar zu sein oder Kosten auf Reisen zu reduzieren. Bei vertraulichen Meetings setzen manche Teilnehmer auf den Flugmodus, um zusätzliche Privatsphäre zu erreichen.Nun haben Sicherheitsforscher untersucht, ob der eingeschaltete Flugmodus tatsächlich zu mehr Privatsphäre führt. Dass schädliche Apps auch offline Gespräche aufzeichnen und später an einen Server senden können, ist bereits seit längerer Zeit bekannt. Die Forscher von Jamf Threat Labs haben jetzt allerdings herausgefunden, dass ein vermeintlich aktivierter Flugmodus unter iOS 16 auch nicht unbedingt vor Live-Mitschnitten schützt.Die Software kann ausgetrickst werden, sodass eine schädliche App trotzdem eine Mobilfunkverbindung aufrechterhalten kann. Obwohl das Symbol für den Flugmodus eingeblendet wird und die Schaltflächen für WLAN und mobile Daten ausgegraut sind, können bestimmte Apps weiterhin Daten austauschen.Da die Internetverbindung in den normalen Anwendungen nicht funktioniert, dürften die meisten Nutzer überzeugt sein, dass der Flugmodus tatsächlich aktiviert ist. Ein Hacker kann jedoch mit einer im Hintergrund ausgeführten App kommunizieren. Das ist möglich, da der Flugmodus nie eingeschaltet wurde.Ein Angreifer kann über eine Reihe mehrerer Exploits einen künstlichen Flugmodus installieren, der lediglich WLAN und mobile Daten für die meisten Apps deaktiviert und die entsprechenden Symbole und Mitteilungen einblendet. In der Praxis soll die Technik aber bislang nicht zum Einsatz kommen. Ein Hacker müsste ohnehin vollständigen Zugriff auf das entsprechende Gerät besitzen.