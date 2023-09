7 Jahre Waipu.tv: Jetzt 50% Rabatt auf TV-Streaming und Netflix

Vom Comfort-Tarif bis hin zum Perfect Plus Paket mit 4K Streaming Stick: waipu.tv feiert seinen 7. Geburtstag und bietet sowohl für Neukunden als auch Bestandskunden Grund zum Feiern. Das gesamte TV-Angebot ist für kurze Zeit um satte 50 Prozent reduziert

186 Sender, 150 in HD

50 Stunden Aufnahmespeicher

Nur 3,75 Euro statt 7,49 Euro im Monat

50% Rabatt für ein ganzes Jahr

Gesamtersparnis: 45 Euro in 12 Monaten

248 Sender, 235 in HD

100 Stunden Aufnahmespeicher

Nur 6,50 Euro statt 12,99 Euro im Monat

50% Rabatt für ein ganzes Jahr

Gesamtersparnis: Fast 78 Euro in 12 Monaten

248 Sender, 235 in HD

100 Stunden Aufnahmespeicher

inkl. Waipu.tv 4K Stick zur Miete

Nur 8,00 Euro statt 15,99 Euro im Monat

50% Rabatt für ein ganzes Jahr

Gesamtersparnis: 96 Euro in 12 Monaten

248 Sender, 235 in HD

100 Stunden Aufnahmespeicher

inkl. Netflix Basis-Zugang (720p)

Nur 9,75 Euro statt 19,49 Euro im Monat

50% Rabatt für ein ganzes Jahr

Gesamtersparnis: 117 Euro in 12 Monaten

248 Sender, 235 in HD

100 Stunden Aufnahmespeicher

inkl. Netflix Standard-Zugang (1080p)

Nur 12,25 Euro statt 24,49 Euro im Monat

50% Rabatt für ein ganzes Jahr

Gesamtersparnis: 147 Euro in 12 Monaten

248 Sender, 235 in HD

100 Stunden Aufnahmespeicher

inkl. Netflix Premium-Zugang (4K UHD)

Nur 14,75 Euro statt 29,49 Euro im Monat

50% Rabatt für ein ganzes Jahr

Gesamtersparnis: 177 Euro in 12 Monaten

Waipu.tv ist einer der führenden Anbieter in Deutschland, wenn es darum geht, Live-Fernsehsender ganz entspannt zu streamen. Neben mehr als 250 Sendern, davon 236 in HD-Qualität , und einer riesigen Mediathek mit über 30.000 Filmen und Serien können Kunden auch unzählige Komfort-Funktionen nutzen. Prak­tisch: ein Online-Aufnahme-Speicher für bis zu 100 Stunden ist inklusive.Egal ob Bestandskunde oder Neukunden: Jetzt ist wohl der beste Zeitpunkt, das Angebot von waipu.tv genauer anzuschauen - und beim passenden Tarif ordentlich zu sparen. Pünktlich zum 7. Geburtstag startet eine Rabatt-Aktion, die sich sehen lassen kann. Vom Comfort-Tarif bis hin zu Perfect Plus mit Netflix gibt es 12 Monate lang 50 Prozent Nachlass.Bleibt noch ein kleines weiteres nettes Angebot, dass sich an Bestandskunden richtet: mit dem waipu.tv 4K Stick bietet der Anbieter leistungsstarke Hardware für das Streamen. Im Aktionszeitraum gilt der Rabatt von 50 Prozent auch, wenn der Stick als Option gebucht wird.Wer von den reduzierten Preisen profitieren will, sollte sich nicht allzu viel Zeit lassen. Die Rabattaktion läuft nur bis zum 30.09.2023 um 23:59 Uhr. Ferner kann es sein, dass die Aktion wegen großer Beliebtheit früher beendet wird. Abschließend eine Er­in­ne­rung: Vergesst nicht zum Ende des 12. Monats zu kündigen, solltet ihr nicht einen weiteren Monat zum Vollpreis bezahlen wollen.