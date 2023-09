Microsoft startet eine eigene Kreditkarte mit Spezial-Funktionen

Microsoft bereitet aktuell den Start einer eigenen Kreditkarte vor. Dabei arbeiten die Redmonder mit dem Anbieter Mastercard und der britischen Bank Barclays zusammen. Nutzer sollen dabei durch Einkäufe Punkte erhalten, die sich bei Microsoft einlösen lassen.

Für Punkte-Sammler

Gamer-Tag inklusive

Zusammenfassung Microsoft plant eigene Kreditkarte in Zusammenarbeit mit Mastercard und Barclays.

Karte ist mit Xbox-Marke verknüpft, ermöglicht Punktesammeln für Spiele und Add-ons.

Erste Verfügbarkeit ab 21. September, zunächst nur für Xbox Insider in den USA.

Punktesystem: Jeder ausgegebene Dollar ergibt einen Punkt, 1500 Punkte = 15 Dollar Gutschein.

Mehr Punkte bei Einkäufen im Microsoft Store, bei Streaming-Abos und bestimmten Lieferdiensten.

Neuregistrierte erhalten 5000 Startpunkte und dreimonatigen Zugang zu Xbox Game Pass Ultimate.

Kreditkarten in fünf Designs, personalisiert mit dem Gamer-Tag des Nutzers.

Verknüpft wird die Kreditkarte dabei mit der Spielekonsolen-Marke Xbox. "Mit der Xbox Mastercard-Kreditkarte können die Spieler bei alltäglichen Einkäufen Punkte sammeln, die sie dann auf xbox.com gegen Spiele und Add-ons einlösen können", erklärte Dave McCarthy aus der Xbox Player Services-Abteilung.Die neue Xbox-Kreditkarte wird ab dem 21. September für die ersten Nutzer verfügbar sein . Hier beschränkt sich der Kreis allerdings erst einmal auf die Xbox Insider - Microsoft führt also quasi auch für diesen Service eine Art Beta-Test durch. Im nächsten Jahr sollen dann alle normalen Xbox-Nutzer in den USA angesprochen werden. Ob es danach auch in anderen Ländern weitergeht, lässt sich aktuell noch nicht sagen.Die Xbox Mastercard ist nicht mit dem Microsoft Rewards-Programm verknüpft, es handelt sich also um einen separaten Punktetopf, der durch Einkäufe mit der Karte gefüllt werden kann. Für jeden ausgegebenen Dollar gibt es einen Punkt. 1.500 Kartenpunkte reichen aus, um einen Geschenkgutschein im Wert von 15 Dollar zu erhalten, der im Xbox Store eingelöst werden kann.Höher fallen die Punkte-Erträge bei Einkäufen aus, die man bei Microsoft selbst tätigt. Wer mit der Kreditkarte im Microsoft Store bezahlt, bekommt fünf Punkte pro ausgegebenem Dollar. Jeweils drei Punkte pro Dollar gibt es außerdem, wenn man über den Microsoft Store Streaming-Abos von Netflix und Disney Plus bucht oder Bestellungen bei den Lieferdiensten Grubhub und DoorDash aufgibt.Wer sich neu für die Karte registriert, bekommt beim ersten Einkauf mit dieser ein Startguthaben von 5000 Punkten, was 50 Dollar entspricht. Weiterhin bekommt man einen dreimonatigen Zugang zu Xbox Game Pass Ultimate. Wer hier bereits über ein Abo verfügt, kann die drei Monate auch an Freunde oder Familienmitglieder weitergeben. Die Kreditkarten werden in fünf verschiedenen Designs angeboten und sind jeweils mit dem Gamer-Tag des Nutzers verziert.