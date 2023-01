65: Im neuen Trailer kämpft Adam Driver gegen jede Menge Dinos

Im Sci-Fi-Actionfilm 65 strandet Star Wars-Star Adam Driver zusammen mit einem kleinen Mädchen zu prähistorischen Zeiten auf der Erde und muss sich dort mit gefräßigen Dinos herumschlagen. Jetzt hat Sony Pictures einen neuen Trailer veröffentlicht.Darum geht es in 65: Nach einer Bruchlandung strandet der Pilot Mills auf einem scheinbar unbekannten Planeten, der sich schon bald als die Erde herausstellt - jedoch vor 65 Millionen Jahren. Menschen gibt es somit noch keine, dafür allerdings etliche Dinos, welche den Zeitreisenden nur allzu gern verspeisen würden.Ganz auf sich allein gestellt ist der von Adam Driver (bekannt unter anderem als Kylo Ren aus Star Wars) gespielte Bruchpilot aber nicht, denn die junge Dame Koa (Ariana Greenblatt) hat den Crash ebenfalls überlebt.65 ist das nächste gemeinsame Werk von Scott Beck und Bryan Woods, den beiden Autoren des Horrorfilms A Quiet Place. Der Evil Dead-Schöpfer Sam Raimi ist zudem neben Deborah Liebling und Zainab Azizi als Produzent beteiligt. In Deutschland startet der Film am 9. März 2023 im Kino.