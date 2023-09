Diese Woche neu: Filme und Serien bei Prime Video, Disney+ & Netflix

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ schicken in dieser Woche 50 Filme und Serien ins Rennen. Unter anderem mit dabei: Fifty Shades of Grey, All or Nothing, Ich bin Groot, Runner Runner und Schindlers Liste. Wir zeigen euch alle Neustarts der Streaming-Dienste im Überblick.

Von Arielle bis hin zu Groot

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 37

Fifty Shades of Grey - Befreite Lust ab 4. September

50/50 - Freunde fürs (Über) leben ab 5. September

Shane Gillis: Beautiful Dogs ab 5. September

Pfadfinderehre: Die Geheimakten der Boy Scouts of America ab 6. September

6ixtynin9 The Series ab 6. September

Infamia ab 6. September

B.O. ab 6. September

Tahir's House ab 6. September

What If ab 7. September

Liebes Kind ab 7. September

Top Boy: Staffel 3 ab 7. September

Gamera -Rebirth- ab 7. September

Virgin River: Staffel 5 ab 7. September

Kung Fu Panda: Der Drachenritter: Staffel 3 ab 7. September

Körper in Flammen ab 8. September

Selling The OC: Staffel 2 ab 8. September

A Time Called You ab 8. September

Das Interview mit Rosa Peral ab 8. September

Spionageoperationen ab 8. September

Jackass Forever ab 8. September

Tom & Jerry ab 9. September

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 37

Southpaw ab 4. September

Der siebte Sohn ab 4. September

Schindlers Liste ab 4. September

My Little Pony: Der Film ab 5. September

12 Years a Slave ab 6. September

The Happytime Murders ab 7. September

Die Hochzeit ab 7. September

Sitting in Bars with Cake ab 8. September

All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar ab 8. September

Ein nasser Hund ab 10. September

One Day ab 10. September

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 37

Alles nass ab 5. September

Trolley Troubles ab 5. September

Justified: City Primeval ab 6. September

Rocco Schiavone - Staffel 5 ab 6. September

Die drei !!! ab 6. September

Arielle, die Meerjungfrau ab 6. September

Ich bin Groot - Staffel 2 ab 6. September

Hitlers letzter Widerstand - Staffel 4 ab 6. September

Tanz in der Scheune ab 8. September

Das gefundene Fressen ab 8. September

Meer-Babys ab 8. September

Mickys Känguru ab 8. September

Pluto will spielen ab 8. September

Pluto, Junior ab 8. September

Geheimnisse der Nilkrokodile ab 8. September

Joyride - Spritztour ab 8. September

Runner Runner ab 8. September

Zwar stehen bei Netflix und Amazon Prime Video in dieser Woche Eigenproduktionen wie die deutsche Mystery-Miniserie Liebes Kind, neue Folgen von Virgin River und die Sportdoku All or Nothing über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Mittelpunkt, doch dürften vor allem die namhaften Lizenztitel Abonnenten vor die Mattscheibe locken.So sieht man auf Netflix etwa den dritten und letzten Teil von Fifty Shades of Grey, 50/50 mit Joseph Gordon-Levitt, Seth Roger und Anna Kendrick, Jackass Forever und Tom & Jerry. Amazon Prime Video hingegen setzt auf Southpaw, Schindlers Liste und Seventh Son mit Jeff Bridges und Julianne Moore.Bei Disney+ läuft die Original-Serie Die drei !!! an, der Ableger von Die drei ??? mit einem weiblichen Detektivtrio. Außerdem kann in dieser Woche die Live-Action-Verfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" gestreamt werden. Weiterhin gehen die Neo-Western-Miniserie Justified: City Primeval mit Timothy Olyphant und neue Folgen der Marvel-Serie Ich bin Groot an den Start.Für alle, die weiter in die Zukunft blicken wollen, empfehlen wir einen Blick in unsere Monatsübersichten: Netflix im September Amazon Prime Video im September und Disney+ im September