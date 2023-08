Wordpress bietet 100-Jahres-Tarif für Domain-Registrierungen an

Wer eine Top-Level-Domain (TLD) nutzen möchte, muss die Adresse in den meisten Fällen jedes Jahr verlängern. Nun bieten die Anbieter des Webseiten-Baukastens Wordpress einen speziellen Tarif an, mit dem eine Domain ein ganzes Jahrhundert lang registriert bleibt.

Aktuelle Pakete laufen nach zehn Jahren aus

Paket kostet 38.000 Dollar

Zusammenfassung Wordpress bietet 100-Jahres-Tarif für Top-Level-Domain (TLD) an.

Normalerweise maximale Laufzeit von zehn Jahren für TLDs.

100-Jahres-Tarif ermöglicht langfristige Webpräsenz ohne Erneuerung.

Paket enthält Managed-Hosting-Dienst und unlimitiertes Datenvolumen.

Kosten für 100-Jahres-Tarif belaufen sich auf 38.000 Dollar.

Paket lohnt sich nur in wenigen Fällen, oft günstigere Alternativen verfügbar.

Normalerweise können Kunden bei der TLD-Registrierung lediglich eine maximale Laufzeit von zehn Jahren auswählen. Anschließend wird die Domain wieder anderen Nutzern angeboten oder kann verlängert werden. Wer nicht mehr in regelmäßigen Abständen an die Erneuerung denken möchte, hat ab sofort auf Wordpress.com die Option, einen 100-Jahres-Tarif abzuschließen.Damit ist eine Webpräsenz auch ohne aktive Änderungen noch viele Jahrzehnte lang erreichbar. So können Blog-Artikel und dazugehörige Medien für die nächsten Generationen aufbewahrt werden. Das Paket dürfte sich vor allem für Unternehmen eignen, die ihre Geschichte dokumentieren und teilen möchten.Neben der Eintragung der Domain für 100 Jahre bringt der neue Tarif eine Reihe weiterer Features mit sich. So enthält das Paket einen Managed-Hosting-Dienst für eine Wordpress-Seite. Zudem werden mehrere Backups in verschiedenen Rechenzentren an unterschiedlichen Standorten sowie unlimitiertes Datenvolumen bereitgestellt. Kunden profitieren von einem speziellen Support, der rund um die Uhr zur Verfügung steht.Obwohl auf Wordpress.com keine Gesamtsumme genannt wird, lassen sich die Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit berechnen. Dem Search Engine Journal zufolge werden insgesamt 38.000 Dollar fällig. Somit schlägt eine Domain mit einer Jahresgebühr von 380 Dollar zu Buche.Hiermit dürfte sich das Paket nur in wenigen Fällen lohnen. Oftmals ist es deutlich günstiger, die Domain für wenige Euro pro Jahr bei einem anderen Anbieter eintragen zu lassen und an die Verlängerung zu denken.