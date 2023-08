Nach einem vorgelagerten Feldtest mit einigen hundert Kunden wird Vodafone das FritzOS 7.56-Update für alle seine Kabel-FritzBoxen ab Ende August flächendeckend ausrollen. Mit dabei: FritzBox 6660, 6690, 6591 und 6490 Cable - in mehreren Wellen und bundesweit.

FritzOS 7.56-Rollout bei Vodafone ab Ende August

AVM FritzBox 6660 Cable ab Ende August

AVM FritzBox 6690 Cable ab Ende August

AVM FritzBox 6591 Cable ab Mitte September

AVM FritzBox 6490 Cable ab Mitte/Ende September

Neuerungen des AVM FritzOS 7.56-Updates

Leistungsmerkmale von FritzOS 7.56: FRITZ!OS 7.56 - mit über 150 neuen Features und nützlichen Verbesserungen

WLAN Mesh jetzt mit dynamischem Smart Repeating für mehr Performance im Heimnetz

Mehr Telefonkomfort: Neuer FRITZ!Fon Klingelton "Sprache" und unbekannte Anrufer blockieren

Viele neue, interessante Smart-Home-Optionen: Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen

Neuer Energiesparmodus kann auf Wunsch eingeschaltet werden

Vereinfachter FRITZ!Box-Wechsel mit neuem Assistenten

Die Benutzeroberfläche wurde verfeinert und mit umfassender "Hilfe und Info" abgerundet

Zahlreiche neue Funktionen für die MyFRITZ!App und FRITZ!App Smart Home (iOS/Android)

Wie Vodafone auf Nachfrage von WinFuture bestätigt, handelt es sich bei den aktuell durchgeführten Updates auf FritzOS 7.56 um einen vorgelagerten Feldtest, der etwa im Fall der weitverbreiteten FritzBox 6591 Cable nur einige hundert Kunden betrifft. Diese führt der Netzbetreiber durch, um die Funk­tions­fähigkeit der neuen Firmware in einer Live-Umgebung zu testen, bevor die Verteilung an mehrere tausend Router erfolgt.Offiziell sollen alle sich bei Vodafone im Einsatz befindlichen Kabel-FritzBoxen in den nächsten Wochen mit FritzOS 7.56 ausgestattet werden. Der Rollout für die aktuellen AVM-Modelle FritzBox 6660 Cable und FritzBox 6690 Cable ist für Ende August geplant. Voraussichtlich Mitte September soll die FritzBox 6591 Cable und kurze Zeit später auch die FritzBox 6490 Cable folgen.Bekanntlich rollt Vodafone die Firmware-Updates für FritzBoxen bundesweit und über mehrere Wellen aus. Derzeit geht das Unternehmen davon aus, dass die Verteilung des FritzOS 7.56-Updates bis Ende September ab­ge­schlos­sen sein wird. In den meisten Fällen dürfte die Aktualisierung automatisch angestoßen werden, sodass aus Kundensicht kein manuelles Update erfolgen muss.Nach diversen Labortests befindet sich FritzOS 7.56 mittlerweile für viele freie FritzBox-Router in der Verteilung, sowohl für Kabel-Internetanschlüsse als auch für jene mit DSL und Glasfaser. Entsprechend bewirbt AVM die neuen Features der Firmware auf seiner Webseite