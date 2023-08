AVM startet Telefonie-Funktion über SIM-Karte auf der FritzBox

AVM hat mit dem FritzOS Feature-Update für die FritzBox 6850 LTE oder 6850 5G ein paar interessante neue Funktionen freigegeben: Nutzer können ab FritzOS 7.56 jetzt auch über die SIM-Karte telefonieren - bisher war die Nutzung rein auf Daten beschränkt.

Neue Funktionen in FritzOS 7.56

Unterstützung für Cell Broadcast Messages

Automatische Priorisierung sorgt für Fairness bei der Datenratenverteilung im gesamten FritzBox-Netzwerk (Heim- und Gastnetz)

VPN mit WireGuard für den einfachen Aufbau von schnellen und sicheren VPN-Verbindungen

Die MyFritz-Direktverbindung ermöglicht Informationen der FritzBox in Echtzeit auf MyFritzNet zu erhalten

Unterstützung für Telefonie mit der Mobilrufnummer der SIM-Karte über UMTS (CSVoice) und LTE (VoLTE) [1]

Rufbehandlung erlaubt Rufsperre und Rufumleitung (z. B. zu Anrufbeantworter) für "nicht im Telefonbuch" enthaltene Anrufer (Telefonbuch als Positivliste)

An einem SIP-Anlagenanschluss für Firmenkunden können Rufumleitungen so eingerichtet werden, dass am Ziel die Anrufernummer angezeigt wird (Partial rerouting)

Der neue, optionale Klingelton "Sprache" sagt den zur Anrufernummer passenden Namen aus dem Telefonbuch oder den Ort und die Anrufernummer laut an. Bei Weckruf oder Termin sagt der Klingelton den Erinnerungsgrund

Die neue FritzFon Komfortfunktion "Terminkalender" klingelt zur Erinnerung an einen Termin

Szenarien für die je nach Anlass passende Stimmung einrichten und anwenden

Routinen (Wenn-Dann-Verknüpfungen) für automatisierte Interaktionen im Smart Home erstellen und aktivieren sowie deaktivieren

Vorlagen für die Komfortfunktionen WLAN-Zugang schalten, WLAN-Gastzugang schalten, Telefonanruf auslösen, Anrufbeantworter schalten, E-Mail senden (Push Service) und Webservice (URL) aufrufen

Auswahl einer zusätzlichen Anzeige des Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlaufs auf dem FritzDECT 440

Natürliche Lichtsequenzen für Gerätegruppen und Vorlagen mit FritzDECT 500

Unterstützung von kompatiblen Fenstersensoren für die Fenster-auf-Erkennung der Heizkörperregler

In der Betriebsart als Mesh Repeater werden nun Verbindungen zum Mesh Master mit mehreren WLAN-Bändern ermöglicht

Unterstützung von exFAT-formatierten Speichermedien

Im neuen Energiesparmodus werden WLAN, LAN und USB besonders stromsparend bei verringerter Leistungsfähigkeit betrieben

Neuer Assistent überträgt alle wichtige Einstellungen zu Internet, Telefonie und WLAN sowie Verbindungen zu Mesh-, Telefonie- und Smart Home-Geräten auf eine neue FritzBox

"Hilfe und Info" in der Benutzeroberfläche: Eine komplett überarbeitete Hilfefunktion mit vielen auf Nutzerszenarien basierenden Anleitungen und starker Suchmaschine

MyFritzApp bietet je Heimnetzgerät die Option, eine Priorisierung für den Internetzugang zu aktivieren

MyFritzApp erlaubt Umbenennen von Heimnetzgeräten

MyFritzApp ermöglicht das Anlegen eines MyFritz-Kontos für den MyFritz-Internetzugriff auf die Benutzeroberfläche der FritzBox (für iOS)

FritzApp Smart Home unterstützt Szenarien und das Aktivieren und Deaktivieren von Routinen

Das hat der Netzwerkspezialist AVM bekannt gegeben und dem jetzt freigegebenen Update einen Blog-Beitrag gewidmet . Dort erfährt man alle Neuerungen und Verbesserungen, die ab sofort für die FritzBox 6850 LTE und 6850 5G erhältlich sind.Das Update macht einen großen Schritt nach vorne für die FritzBoxen 6850, denn es gibt eine lange Liste an Änderungen. AVM gibt dabei Funktionen frei, die andere Modelle bereits mit FritzOS 7.50 erhalten hatten.Dazu gehört neben der Telefonie-Funktion nun auch ein neuer Energiesparmodus, WLAN Mesh mit dynamischem Smart Repeating sowie VPN mit WireGuard-Technologie. Wichtig: Voraussetzung für die Telefon-Funktion über die SIM-Karte ist, dass der gewählte Tarif Voice-over-LTE (VoLTE) unterstützt, was bei Tarifen für die Internet- und Datennutzung üblich ist. Nutzer sollten daher ihren Tarif einmal prüfen oder beim Provider nachfragen.Ihr findet das Changelog mit den wichtigsten Änderungen am Ende dieses Beitrags.Das Update erfolgt automatisch. Alternativ kann man es bei AVM direkt herunterladen oder über den Internetbrowser ("fritz.box") nach der neuen Version suchen. Die neuesten Downloads gibt es für alle Modelle auf einer Übersichtseite des Herstellers , dort findet man auch immer weitere Tipps für Installation und Fehlerbehebung.Mit jedem neuen FritzOS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen.