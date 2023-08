Ist Call of Duty: Modern Warfare 3 nur eine "glorifizierte Erweiterung"?

Call of Duty ist der bekannteste Shooter unserer Zeit und war zuletzt auch Gegenstand der Übernahmeschlacht von Activision Blizzard durch Microsoft. So bedeutend Call of Duty ist: Kreativ steckt die Reihe in einer kleinen Krise. Das ist auch der Kritikpunkt an Modern Warfare 3.

Activision

Modern Warfare 3 erscheint im November

Zusammenfassung Activision bestätigt nächsten Call of Duty Teil: Modern Warfare 3 (MW3)

Erstmals Übertragung von Multiplayer-Waffen und Fortschritten MW2

Vermutungen, MW3 sei nur Überbrückungsteil zu nächstem "echtem" CoD

Activision beteuert in Blogbeitrag, MW3 sei regulärer und echter Teil der Reihe

MW3 könnte sich anders anfühlen als bisherige Teile, so Activision

MW3 bietet neue Kampagne, Koop und Zombie-Modus

Spielveröffentlichung am 10. November

Activision hat mittlerweile bestätigt, dass es sich beim nächsten Teil um Modern Warfare 3 (MW3) handelt. Bereits das ist für einige ein Grund für ein Hochziehen der Augenbrauen, allerdings haben bereits die beiden ersten Modern Warfare-Remakes gut funktioniert. Bei der dritten Neuauflage dieser Art gibt es allerdings eine Neuerung, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe wird man Multiplayer-Waffen, kosmetische Artikel und Fortschritte vom letztjährigen Modern Warfare 2 übertragen können.Bereits zuvor gab es allerdings Berichte und Vermutungen, dass MW3 lediglich eine Art Überbrückungsteil zu einem nächsten "echten" CoD sei, das man nicht für 2023 fertigstellen konnte. Bloomberg berichtete bereits im Vorjahr, dass der diesjährige Teil zwar "viele Inhalte" habe, aber letztlich eher eine "Bezahl-Erweiterung" sei.Was als Notlösung gedacht war, hat sich offenbar zu einem Vollpreisspiel entwickelt. Doch diesen Berichten und Vermutungen widerspricht Activision nun in einem Blogbeitrag und beteuert, dass Modern Warfare 3 ein regulärer und eben echter Teil sei.Activision schreibt: "Unsere Vision, ein Modern-Warfare-Spiel nach dem anderen zu entwickeln, war Jahre in der Vorbereitung. Seit dem Beginn der Entwicklung von Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 hat Sledgehammer Games eng mit Infinity Ward zusammengearbeitet, um eine Blockbuster-Fortsetzung der Modern Warfare-Reihe zu entwickeln, in der sowohl kultige Helden als auch Schurken zurückkehren."MW3 sei zwar ein regulärer Titel, Activision räumt allerdings ein, dass er sich möglicherweise anders anfühlen wird als bisherige Teile: "Jede Veröffentlichung stellt ein episches Erlebnis dar, das in Bezug auf einzigartiges Gameplay und Innovation für sich allein steht. Modern Warfare 3 setzt jedoch fort, was die vorherigen Titel aufgebaut haben." PC Gamer meint, dass MW3 in vielen Belangen tatsächlich wie ein echter neuer Teil auftritt, da es eine neue Kampagne, Koop und einen Zombie-Modus gibt. In der Kerndisziplin, dem Multiplayer-Modus, wird MW3 von Activision selbst eher als "anders" und weniger als "neu" umschrieben. Ob und wie das klappt, werden wir spätestens am 10. November erfahren, wenn das Spiel erscheint.