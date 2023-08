Call of Duty: Modern Warfare 3 - Neuer Makarov-Trailer erschienen

Activision hatte gestern das nächste Call of Duty enthüllt : Dieses wird (mal wieder) Modern Warfare 3 heißen und direkt an den Vorgänger aus dem Vorjahr anknüpfen. Heute wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Schurken Makarov etwas näher vorstellt.Zugegeben, eine große Überraschung ist es nicht: Seit der gestrigen Ankündigung steht nun aber auch offiziell fest, dass das Reboot der Modern Warfare-Reihe schon dieses Jahr in die dritte Runde geht. Bereits am 10. November 2023 ist es so weit. Zur Erinnerung: Das erste Reboot war 2019 erschienen, Modern Warfare 2 folgte 2022.Die Story wird dann natürlich an das Ende von Modern Warfare 2 anknüpfen und sich um den Kampf gegen Vladimir Makarov drehen. Dieser steht nun auch im Mittelpunkt des neuesten Trailers, welcher den Schurken als "ultimative Bedrohung" beschreibt. Ansonsten verrät das Video leider auch nicht viel Neues über das Spiel, dies soll sich aber bald schon ändern.Denn für den 17. August wurde eine vollständige Enthüllung des Spiels angekündigt. Spätestens dann dürfte es neben genaueren Details zu den geplanten Neuerungen und Spielinhalten auch erstes Gameplay zu sehen geben.