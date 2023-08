Vodafone startet FritzOS 7.56 Funktionsupdate für Kabel-FritzBox

Update für Vodafone-Kunden freigegeben

Das hat das Blog Mobiflip nach Kundenberichten bestätigt. Das FritzOS-Update wurde demnach für alle Vodafonekunden freigegeben.Nutzer des Geräts können damit nun auch auf die neueste FritzOS-Version aktualisieren und von den vielen Neuerungen profitieren. AVM hat unter anderem an der Energiesparfunktion gearbeitet. Das Unternehmen verspricht, dass der Energiesparmodus die WLAN-, LAN- und USB-Funktionalität bei verringerter Leistung aufrechterhält. Es ist jederzeit möglich, den Energiesparmodus zu deaktivieren.Die zweite große Änderung ist ein neuer Assistent, der alle im Netzwerk festgelegten Grundeinstellungen auf eine neue FritzBox überträgt. Dadurch spart man Zeit und Stress, da man mit dem alten Router nahtlos weitermachen kann. Das funktioniert auch, wenn man eine weitere FritzBox hinzufügt, also nicht nur, wenn man eine alte ersetzt. Wir haben eine Übersicht der interessantesten Neuerungen am Ende des Beitrags angefügt.Da Vodafone die Updates in Schüben freigibt, dürfte die neue Version bereits bei vielen Kunden schon automatisch angekommen sein. Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt beim Router-Hersteller AVM . Das Update wird allen Nutzern empfohlen.Das Update wird automatisch nach und nach angeboten, kann aber auch manuell angestoßen werden. Updates können einfach über die Online-Nutzeroberfläche durchgeführt werden. Dazu ruft man im Webbrowser "fritz.box" auf. Dort befindet sich der Menüpunkt Assistenten/ "Update" oder "Firmware aktualisieren" und folgt den Anweisungen.AVM schreibt, dass grundsätzlich mit jedem neuen FritzOS-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisiert werden, und man daher verfügbare Updates am besten schnellstmöglich durchführen sollte.