Apple kriegt iOS-Bildschirmzeit-Bug seit Monaten nicht in den Griff

iOS soll es eigentlich ermöglichen, die Bildschirmzeit einzuschränken - eine Funktion, die vor allem von Eltern genutzt wird. Doch über mehrere Updates hinweg sorgt ein Fehler dafür, dass die eingestellte Nutzungs-Dauer ganz einfach überschritten werden kann.

iOS Bug hebelt Bildschirmzeit-Einstellungen aus

Zusammenfassung Fehler bei "Bildschirmzeit"-Einstellungen in iOS.

Apple reagiert auf Nutzerberichte, verspricht Updates.

Schon iOS 16.5 sollte Fehler beheben

Problem besteht aber weiter unter iOS 16.6 & iOS 17-Beta.

Apple kann noch nicht sagen, wann Bug behoben wird.

Schon für Erwachsene kann es eine große Herausforderung sein, die eigene Bildschirmzeit zu beschränken, bei Kindern empfehlen offizielle Stellen je nach Alter in Betriebssystemen ein klares Budget zu setzen, das nicht überschritten werden sollte. Apple trägt dieser Idee mit der Option "Bildschirmzeit" in iOS Rechnung, mit der viele Eltern die Smartphone- und Tablet-Nutzungs-Dauer ihrer Kinder überwachen und einstellen. Das Problem: Seit Monaten gibt es einen Bug, der die Funktion vollständig aushebelt.Wie das Wall Street Journal (Paywall) berichtet, hat Apple jüngst auf Berichte von Nutzern regiert, die sich über Probleme mit der "Bildschirmzeit" beschweren. Wie das Unternehmen bestätigt, kommt es in manchen Fällen dazu, dass die Einstellungen immer wieder ohne ersichtlichen Grund zurückgesetzt werden. Eine Lösung des Problems will und kann der Konzern aber offenbar nicht unmittelbar versprechen: "Wir nehmen diese Berichte sehr ernst und werden weiterhin Updates durchführen, um die Situation zu verbessern", so ein Apple-Sprecher gegenüber WSJ.Ein Blick auf die vergangenen iOS-Updates zeigt, dass sich Apple schon länger an einer Lösung versucht. So hatte iOS 16.5 schon im Mai dieses Jahres offiziell ein Update mitgebracht, das das Zurücksetzen der "Bildschirmzeit" beheben sollte. Wie den aktuellen Berichten von Betroffenen zu entnehmen ist, bleibt das Problem aber auch unter iOS 16.6 und der öffentlichen Beta von iOS 17 weiter bestehen. Vorerst bleibt also weiter offen, wann Apple den Bug endgültig ausräumen kann.