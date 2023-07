Aktionswoche: Siemens-Produkte bei Media Markt zum Sparpreis

Bei Media Markt sinken jetzt die Preise für Qualitäts-Produkte von Siemens. Die Aktionswoche bietet Haushaltsgeräte zum Bestpreis, sowohl im Mittelklasse- als auch Premium-Segment. Von der Waschmaschine über Kühlschränke bis zu Geschirrspülern und Herd ist alles dabei.

Sieben Tage mit den reduzierten Siemens-Topsellern

Die besten Siemens-Angebote bei Media Markt

Waschmaschinen, Geschirrspüler und Kühlschränke mit Siemens-Qualität

Media Markt veranstaltet die Siemens Aktionswoche bis zum 21. Juli 2023 um 9 Uhr. Dabei überzeugen die Produkte des deutschen Herstellers nicht nur durch ihren Preis, sondern vor allem auch durch Innovation, Design und Langlebigkeit. Auch praktisch: Gratis-Versand.Neben der klassischen Garantieerweiterung (PlusGarantie) und diverse Finanzierungs-Optionen bietet Media Markt zudem auch eine kostenlose Altgerätemitnahme und einen günstigen Anschluss-Service. Gerade wenn Wasser und Strom im Spiel sind, kann man sich so Zeit und Nerven sparen.Im Bereich der Waschmaschinen überzeugt Siemens unter anderem mit drei Geräteserien - iQ300 iQ500 und iQ700 , vergleichbar mit der Einsteiger-, Mittel- und Premiumklasse. Dabei können sich schon die günstigsten Geräte des deutschen Herstellers sehen lassen. Für unter 500 Euro bietet etwa die Siemens iQ300 bereits sieben Kilogramm Fassungsvermögen, umfangreiche Reinigungsmodi, Beladungserkennung und Co. Siemens' Premium-Modelle hingegen verbinden sich via Home Connect mit dem Internet, reinigen zusätzlich mit Dampf und bieten Platz für bis zu 10 kg Wäsche.Wer hingegen nach einem neuen Kühlschrank mit Gefrierfach Ausschau hält, bekommt eine noch größere Auswahl geboten, vor allem im Bereich zwischen 500 und 800 Euro. Als Klassiker bevorzugen wir den Siemens iQ500 mit 249 Litern, Edelstahlgehäuse und einer flexiblen Nutzung des Innenraums. Der Preis liegt bei nur 700 Euro. Wer hingegen von einem Side-by-Side-Kühlschrank träumt, wie man ihn aus den USA kennt, der sollte sich den Siemens KF96 genauer ansehen, der bei Media Markt ebenfalls reduziert ist.Zu guter Letzt wird die Siemens Aktionswoche abgerundet mit einer großen Auswahl an Geschirrspülern , wahlweise voll- und teilintegrierbar, unterbaufähig oder auch freistehend. Für das Upgrade in der Küche steht hingegen das Siemens iQ500 Einbauherdset mit Induktionskochfeld, Selbstreinigungssystem und Co. für unter 1000 Euro im Mittelpunkt. Doch am besten schaut selbst auf der Aktionsseite vorbei und durchstöbert die Angebote.