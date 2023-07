Wie eingeschaltet: Schwarzes Loch beginnt plötzlich hell zu leuchten

Astronomen haben nahezu zufällig eines der bemerkenswertesten Ereignisse beobachtet : Es wirkte, als würde ein Schwarzes Loch plötzlich eingeschaltet werden und hell zu strahlen beginnen. Solche Vorfälle werden Transienten genannt.

Realität vs. Vorstellung

Zusammenfassung Astronomen beobachten unerwartetes Ereignis: Schwarzes Loch geht "an"

Ursache für Helligkeitsveränderungen unklar

Objekt J221951 ist supermassereiches Schwarzes Loch

Vermutung: Stern auf kritischem Orbit, Materie in Ereignishorizont gezogen

Resultat: Strahlend helles Aufleuchten der Region

Darunter fallen allerdings im Grunde alle Ereignisse, bei denen es zu relativ plötzlichen Helligkeitsveränderungen kommt. Dafür gibt es durchaus unterschiedliche Ursachen. Was jetzt aber am Objekt J221951 beobachtet wurde, wäre unter allen bisherigen Transienten die mit der stärksten Helligkeitsveränderung. Was genau passiert ist, kann dabei allerdings nicht mit völliger Sicherheit gesagt werden.Bei J221951 handelt es sich aber mit hoher Sicherheit um ein supermassereiches Schwarzes Loch, denn das Objekt befindet sich genau im Zentrum einer Galaxie. Dieses befindet sich in einer Entfernung von rund 10 Milliarden Lichtjahren zur Erde. Bisher handelte es sich für die Astronomen allerdings um eine von zahlreichen relativ unspektakulären Galaxien, die einfach unter einer Kennung in den Katalogen geführt werden.Das plötzliche Aufleuchten dürfte nun wahrscheinlich daraus resultieren, dass ein großer Stern sich lange auf einem immer engeren Orbit langsam an das Schwarze Loch heran bewegte und dann einen kritischen Punkt erreichte. An diesem begann die gigantische Gravitationsquelle in seiner Nachbarschaft, relativ plötzlich große Mengen heißer Materie aus dem Stern heraus und in Richtung des Ereignishorizontes zu ziehen.In solch einem Fall kommt es zu einer Gezeitenstörung, die sich anders darstellt, als man es für gewöhnlich von künstlerischen Darstellungen einer solchen Begegnung kennt. Es wird kein kontinuierliches Materieband in Richtung des Schwarzen Loches aufgebaut. Vielmehr zerreißt es den Stern und während ein Teil seiner Masse direkt in Richtung des Schwarzen Loches gezogen wird, bewegt sich ein anderer Teil in Richtung der Pole und wird wiederum in Teilen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit nach außen geschossen, was dann ein enorm helles Aufleuchten der Region zur Folge hat.