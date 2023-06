Vodafone-Störungen: Ausfälle und Einschränkungen am 30. Juni

Auch zum Ende der Woche verzeichnet Vodafone diverse Störungen und Ausfälle im Kabel-, DSL- und Mobilfunknetz. Betroffen sind vorrangig das (mobile) Internet, die Telefonie und das Fernsehen aufgrund von Frequenzumbelegungen. Unser Überblick zeigt, wo die Probleme liegen.

Vodafone-Störungen: Betroffene Gebiete am 30. Juni 2023

Borna: Einschränkung Daten und Telefonie über Mobilfunk

Karlsruhe Frequenzumbelegung: Einschränkungen TV über Kabel

Region Dessau-Rosslau: Einschränkungen Mobilfunk im 2G/4G-Netz

Warum berichtet ihr nur über Vodafone-Störungen?

Derzeit ist Vodafone der einzige Netzbetreiber, der vergleichsweise transparent - entweder über seine Eilmeldungen oder die Störungskarte - über Ausfälle in seinem Netz berichtet. Die



Derzeit ist Vodafone der einzige Netzbetreiber, der vergleichsweise transparent - entweder über seine Eilmeldungen oder die Störungskarte - über Ausfälle in seinem Netz berichtet. Die Deutsche Telekom und O2 (Telefónica) erlauben nur gezielte Prüfungen nach der Eingabe detaillierter Adressen. Über Meldungen von Nutzern berichten wir aus dem Grund nicht, da Störungen dieser Art auch aufgrund von Hardware-Defekten vor Ort (z.B. Router, PC, Smartphone etc.) hervorgerufen werden könnten und nicht direkt das gesamte Netz des Providers betreffen.

Alle Störungen für Deutschland im Überblick

Der Netzbetreiber Vodafone meldet sich bekanntlich in den Eilmeldungen seiner offiziellen Foren zu Wort, um über Probleme im eigenen Netz zu informieren. Aktuell kommt es unter anderem in der Region rund um Borna, südlich von Leipzig sowie im angrenzenden Altenburger Land (Thüringen) zu Ausfällen im 2G-, 4G- und 5G-Netz. Die Techniker sind bereits mit der Entstörung beschäftigt, die sich aufgrund von dazu nötigen Tiefbauarbeiten noch weiter hinzieht.Im Mobilfunknetz muss weiterhin die Region Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt mit Störungen rechnen, hier allerdings "nur" bei der mobilen Telefonie. Weiterhin berichtet Vodafone über "kurzzeitige Einschränkungen" beim TV-Empfang in Karlsruhe. Grund dafür ist die durchgeführte Frequenz- bzw. Senderumbelegung, die bei einigen Vodafone-Kunden erst nach einem Neustart, Sendersuchlauf oder dem Werksreset der HZ Receiver (früher Horizon) abgeschlossen werden kann.Abseits der oben genannten Meldungen sollte man stets einen Blick in die Vodafone-Störungskarte (aktuell evtl. gestört) werfen. Beachtet jedoch, dass Vodafone diese Karte zwar aktualisiert, jedoch oftmals kleinere regionale Störungen oder Ausfälle nicht dokumentiert werden. In den meisten Fällen werden diese jedoch zeitnah behoben.