Klarmobil: 50 Prozent Rabatt auf 5G-Tarif plus 100 Euro Bonus sichern

Der Mobilfunkanbieter Klarmobil startet für seine Allnet-Flats eine neue Spar-Aktion. Derzeit sind zum einen die Monatspreise für die Allnet-Flats um bis zu 50 Prozent reduziert. Zum anderen kann man sich bis zu 100 Euro Bonus sichern!

100 Euro Bonus

100 Euro bei Rufnummermitnahme

Rabatt und Bonus sichern!:

Allnet-Flat mit 10 GB LTE 25 für 9,99 Euro monatlich - ohne Bonus

Allnet-Flat mit 25 GB LTE 50 für 14,99 Euro monatlich und 50 Euro Bonus

Allnet-Flat mit 40 GB 5G 150 für 24,99 Euro monatlich und 100 Euro Bonus

Alle Tarife enthalten SMS- und Telefonie-Flat

24 Monate Laufzeit

Anschlusspreis einmalig 19,99 Euro

Alle Tarife auch für 5 Euro Aufpreis monatlich kündbar - OHNE Bonus

Direkt zur Angebotsseite bei Klarmobil

Aber Achtung!

Zusammen gesehen kann dabei jetzt ein gutes Schnäppchen machen - allerdings gilt das nur für bestimmte Laufzeitverträge und für begrenzte Zeit Klarmobil startet jetzt die große Bonus-Offensive: Bis zu 100 Euro kann man sich beim Abschluss eines Vertrags bei Klarmobil sichern. Die neue Aktion läuft ab sofort und ist besonders für die Allnet-Flat mit 40 GB Datenvolumen und 5G-Geschwindigkeit interessant, da es dort den höchsten Bonus gibt.Für diesen Vertrag zahlt man jetzt nur noch 24,99 Euro im Monat und bekommt damit Telefonie- und SMS-Flat und 40 GB Daten mit maximal 150 Mbit/s im 5G-Netz von Vodafone. Dazu kommt einmalig bei Vertragsabschluss der Anschlusspreis von 19,99 Euro. Die Mindestvertragsdauer beläuft sich auf 24 Monate. Wer seine Rufnummer mitbringt, bekommt100 Euro Bonus gibt es, was rein rechnerisch für jeden Monat eine Ersparnis von 4,16 Euro darstellt. Somit ergibt sich also ein Preis von 20,83 Euro monatlich - das ist ein absolut konkurrenzfähiges Angebot für einen 5G-Tarif. Zum Vergleich: Bei Vodafone direkt zahlt man derzeit als Aktion für eine Allnet-Flat mit 50 GB und 5G monatlich 39,99 Euro.Klarmobil bietet alle Tarife im D-Netz an. Damit ist eine garantiert gute Abdeckung und 5G bereits an vielen Standorten gesichert. Informationen zum Netz und zur Abdeckung findet man bei Klarmobil Nach den 24 Monaten Mindestvertragsdauer erhöhen sich die Monatspreise - um das zu umgehen, sollte man rechtzeitig ein neues Angebot einholen und gegebenenfalls kündigen.Eine weitere interessante Alternative gibt es noch für den 5G-Tarif: Klarmobil bietet die Allnet-Flat mit 40 GB für 34,99 Euro monatlich an , wenn man sich nicht lange binden und lieber monatlich kündigen möchte. Für die monatlich kündbaren Angebote gibt es zwar kein Bonus und weniger Rabatt, es lohnt sich aber, wenn man nur kurzfristig einen Tarif buchen möchte. Zudem spart man sich dort derzeit die Anschlussgebühr.