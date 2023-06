Good Omens: Amazon zeigt den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel

Die erste Staffel der Fantasy-Comedyserie Good Omens lief 2018 durchaus erfolgreich bei Prime Video . Demnächst gibt es nun eine zweite Staffel mit dem außergewöhnlichen Duo, das irgendwo zwischen Himmel und Hölle steht. Dieses bekommt nun unerwarteten Besuch von Erzengel Gabriel, was offenbar für viel Chaos sorgt.Nachdem der Engel Aziraphale (gespielt von Michael Sheen) und der Dämon Crowley (David Tennant) am Ende der ersten Staffel den Weltuntergang erfolgreich verhindern konnten, haben sich die beiden wieder in ihr normales und weitestgehend ruhiges Leben in Soho, London, zurückgezogen. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als plötzlich der Erzengel Gabriel (Jon Hamm) vor der Tür steht. Das Problem: Dieser kann sich nicht mehr daran erinnern, wer er ist und wie er auf die Erde gekommen ist.Somit dürfte es auch für Kenner des gleichnamigen Romans von Terry Pratchett und Neil Gaiman spannend werden, denn schließlich waren die neuen Folgen etwas Neues und gehen über die Geschichte der Vorlage hinaus. Was genau dahinter steckt, wird sich allerdings erst dann zeigen, wenn die sechs neuen Episoden ab dem 28. Juli 2023 exklusiv auf Prime Video zum Abruf bereitstehen. Mit Liz Carr als Engel Saraqael, Quelin Sepulveda als Engel Muriel und Shelley Conn als Dämon Beelzebub gibt es zudem weitere Neuzugänge.